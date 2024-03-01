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        Haberler Yaşam Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu - Haberler

        Yaren Leylek 13. yılda da göçüp geldi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 13. yılda da göçten geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:52
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, kendisini bekleyenlerin gözleri yollarda bırakmadı.

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        Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 13. yılda da göçten geldi.

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        Yaren leylek, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaşarak Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren Leylek'in gelenekselleşmiş fotoğrafları yine Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.

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        Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek yerleşim bölgesi olan Eskikaraağaç, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde bulunuyor. Mahalle aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

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        13 yıl önce Uluabat Gölü'nde balık tutarken kayığına konan ve daha sonra Yaren adı verilen leylekle dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın tanık olduğu hikaye, Alper Tüydeş'in fotoğraflarını paylaşmasıyla uluslararası bir üne kavuştu.

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        Karacabey Belediyesince kurulan kamera sayesinde Yarenleylek.com veya Youtube üzerinden Yaren'in yuvası izleyenebiliyor.

        #Yaren Leylek
        #Bursa
        #Karacabey
        #Eskikaraağaç Mahallesi
        #adem amca
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