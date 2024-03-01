Fernando Santos'un Galatasaray derbisi planı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale çıkan Beşiktaş'ta gözler Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Teknik direktör Fernando Santos'un derbi 11'inde tek belirsiz ise cezalı Gedson Fernandes'in yerine oynayacak isim.

SALİH UÇAN ÖNE ÇIKIYOR Bu bölge için öne çıkan Salih Uçan, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçına 11'de başlamış ve siyah-beyazlıları öne geçirmişti. Devre arasında kenara gelen Salih, yerini Cenk Tosun'a bırakmıştı. Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Salih, önceki İstanbulspor maçında da son yarım saatte görev almıştı. REKLAM

AMARTEY İHTİMALİ Ayrıca Santos orta alan direncini artırmak için derbiye Musrati'nin yanında Daniel Amartey'le de başlayabilir. Amartey, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında ön liberoda 90 dakika şans bulurken Musrati'nin gelmesinin ardından kulübeye dönmüştü. Stoperde eleştirilse de ön liberoda oynadığında beğenilen Amartey'in Gedson Fernandes'in yokluğunda derbide Santos'un tercihi olabilir.