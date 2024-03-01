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        Haberler Ekonomi Emlak İstanbul'da eşyalı ev devri bitti - Emlak Haberleri

        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti

        Konutların turizm amaçlı kiralamasına ilişkin sınırlamalar getiren yasal düzenleme emlak piyasasını nasıl etkiledi? Gayrimenkul uzmanı anlattı: Özellikle büyükşehirlerde Airbnb sistemiyle kısa süreli veya turizm amaçlı kiralanan eşyalı evler sistemden çıkıyor. Evini Airbnb'den çıkaran mülk sahipleri dairelerini mobilyalı eşyalı diye kiralamaya geçtiler ancak artık eşyalı ev arayan kitle yok… Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 01.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:49
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        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
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        Konutların turizm amaçlı kiralamasına ilişkin sınırlamalar getiren ve 1 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ilk etkileri ne oldu? Düzenleme piyasayı nasıl şekillendirdi?

        Gayrimenkul uzmanı ve İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, düzenleme sonrası İstanbul’daki emlak piyasasını şöyle anlattı: “Airbnb Sistemiyle kısa süreli veya turizm amaçlı kiralanan evler sistemden çıkıyor. Bu nedenle İstanbul gayrimenkul piyasası, kiraya verilemeyen eşyalı dairelerle doldu.

        Sözkonusu yasal düzenleme, konut kiralamayı düzenli ve denetlenebilir hale getirerek, mülk sahiplerini ve kiracıları korumayı amaçlıyor. Piyasadaki ev bulma zorluğu yaşatan bu sistemin turistik tesislere zarar vermesi bu şekilde engellenmiş oldu. Aynı zamanda daralan kiralık konut piyasasının genişlemesi de bu şekilde sağlanmış olacak.”

        "EŞYALI EV ARAYAN KİTLE ARTIK YOK"

        Yakın zamanda bu eşyalı dairelerin boş eve dönüştürülerek kiralık ev piyasasında arz artışına sebep olacağını anlatan Şenay Araç, “Evini Airbnb’den çıkaran mülk sahipleri dairelerini mobilyalı eşyalı diye kiralamaya geçtiler ama piyasada eşyalı daire o kadar çok ki… Boş daire bulamazken piyasa şimdi eşyalı dairelerle doldu. Fakat bu daireleri tutacak ne yabancı ne aile ne öğrenci ne de bekar var. Eşyalı ev arayan kitle artık yok. Daireler kiraya verilemediği için boşta kaldı” diyor.

        Şenay Araç bu darboğazı aşmak için bugünlerde mülk sahiplerinin yeni bir yönteme başvurduğuna da dikkat çekiyor: “Birkaç mülk sahibi evindeki eşyaları ucuz depolara taşıdı, evini boşalttı, fiyatını geri çekti. Makul fiyatta boş evi hızlı bir şekilde kiraya verdi. Yasa henüz yeni. Denetimi henüz tam başlamadı. Bu nedenle hala Airbnb’de evlerini kiraya vermeye çalışanlar var ama zamanla bunlar da kalmayacak.”

        "PİYASAYA YENİ BOŞ EVLER GELECEK"

        Önümüzdeki günlerde daha çok eşyalı evin boşaltılarak boş şekilde piyasaya sürüleceğini anlatan Şenay Araç “Bu yüzden piyasaya yeni boş evler gelecektir. Şu an elimizde dört adet mobilyalı ev var, yaklaşık dört aydan beri kiralanmıyor. Bu evlerin de boşaltılarak boş ev sistemine geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

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