Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisine hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya çıkaracağı kadroyu büyük ölçüde netleştirdi
Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, gözünü tamamen lige çevirdi.
Sarı kırmızılılar, 28. haftada deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına konsantre oldu. Teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmanın 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.
Stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Davinson Sanchez veya Victor Nelsson olacak.
Sol bekte Derrick Köhn, sağda ise Kaan Ayhan'ın yer alması bekleniyor.
Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay forma giyecek.
Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta ise Barış Alper yer alacak.
Forvet arkasında Dries Mertens görev yapacak.
Son antrenmanda aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Mauro Icardi'nin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.