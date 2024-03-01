Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses şakasına ölüm tehdidi - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses şakasına ölüm tehdidi

        İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ilgili şaka yapan komedyen Özkan Çelik, kimliği belirsiz kişilerden ölüm tehditleri aldı. Çelik, hukuki süreç başlatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şakaya ölüm tehdidi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Komedyenlik kariyerine yeni başlayan Özkan Çelik'in yersiz şakası, başına dert açtı. Çelik, sahneye çıktığı mekânda İbrahim Tatlıses'in 2011'de düzenlenen silahlı saldırıda vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili bir şaka yaptı. Ardından bu şakanın vidosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

        İbrahim Tatlıses'in hayranları, yorumlarıyla Özkan Çelik'e tepki gösterdi.

        O tepkilerden bazıları şöyle;

        • "Gülmeyi bırak tebessüm etmeyi aklımdan geçiremedim. Herkes yapmamalı bu işi."

        • "Komik değil... İyi ki de ölmemiş dünyanın en büyük sesi. Elbette hepimiz öleceğiz lakin bu konu üzerinden bu espri çok saçma olmuş."

        • "Bunu komediye alet etmek çok utanç verici bir durum."

        • "Bence yanlış olmuş... Ne olursa olsun bu bir cinayet teşebbüsüdür... Gülmek, eğlenmek olmaz."

        REKLAM

        HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

        Özkan Çelik'e gösterilen tepkiler sosyal medya paylaşımlarıyla kalmadı. Çelik, kimliği belirsiz kişilerden ölüm tehditleri de aldı.

        Özkan Çelik, tehditleriyle ilgili hukuki süreç başlatmak için girişimde bulundu.

        İBRAHİM TATLISES AĞIR YARALANMIŞTI

        İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de 'İbo Show' programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul'da beş kişinin silahlı saldırısına uğramış, başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İbrahim Tatlıses
        #Özkan Çelik
        #İbrahim Tatlısese silahlı saldırı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?