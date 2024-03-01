Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor

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        Nihal Bengisu Karaca Fatih Belediye başkan adayları ile konuştu

        Seçime artık bir aydan az bir süre kaldı. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel yöneticilerini belirleyecek. En çok merak edilen İstanbul olsa da ilçelerinde de kıyasıya yarış var. Yarışı kimin göğüsleyeceği kadar adayların projeleri de takipte. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca Fatih Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ergün Turan ve CHP adayı Mahir Polat ile konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:55
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        Eminönü, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet... Kuzeyinde Eyüp ilçesi, kuzeydoğusunda Haliç, güneyde Marmara, batıda Zeytinburnu ve kuzeybatıda Bayrampaşa ilçelerine komşu olan Tarihi Yarımada Fatih, Suriçi denilen bölgede yer alıyor. 57 mahallesi var.

        FATİH BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERGÜN TURAN ANLATIYOR

        "Kentsel dönüşüm ille de yıkıp yerine yeni bina dikmek değildir, kentsel dönüşüm bazen yıkmak ve yerine yeni bir şey yapmamaktır."
        "Kentsel dönüşüm ille de yıkıp yerine yeni bina dikmek değildir, kentsel dönüşüm bazen yıkmak ve yerine yeni bir şey yapmamaktır."

        31 Mart seçimlerine sayılı günler kala sizler için bu güzel ve tarihi ilçenin belediye başkan adayları Fatih Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ergün Turan ve CHP Fatih ilçe belediye başkan adayı Mahir Polat ile yapılanları, yapılacakları ve konuştuk.

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        İstanbul'un en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Bu konuda mevcut başkan Ergün Turan şöyle diyor: ''Kentsel dönüşüm sadece binaların yıkılıp yerine yenisinin yapılması değildir. Kentsel dönüşüm bazen binaların yıkılıp yerine bir şey yapılmamasıdır. Yerinin yeşil alan olarak ayrılmasıdır.''

        CHP FATİH İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MAHİR POLAT ANLATIYOR

        "Batı da Doğu da bitti, yeni bir 'biz" inşa edebilirsek insanlığa yeni bir ufuk çizeriz"
        "Batı da Doğu da bitti, yeni bir 'biz" inşa edebilirsek insanlığa yeni bir ufuk çizeriz"

        Mahir Polat ise Fatih'te bir arada yaşayan farklılıklara dikkat çekiyor. "Burada biz olarak kendimize bu topraklarda bütün bu anlamsız ayrımların ötesine geçip hayatı beraber yaşayan, beraber paylaşan, çocuklar yan yana gelip bu yeni, bizim olan şeyi üretme iddiasını kuşanmak zorundayız"diyor.

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