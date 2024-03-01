Berna Laçin, hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
Berna Laçin apar topar hastaneye kaldırıldı. Acil olarak ameliyata alınacağını açıklayan Laçin; "Acilen ortaya çıkan, ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibarıyla yürümemin dahi yasaklandığı omurilik sorunum nedeniyle çok acil ameliyata girmek zorundayım" dedi
Berna Laçin, sağlığıyla ilgili bir açıklama yaparak acilen ameliyata alınacağını söyledi.
Yürümesinin dahi yasaklandığı ciddi bir omurilik sorunuyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Berna Laçin, Pamukkale'de sahneleyeceği tek kişilik oyunu 'Hayal Satıcısı'nın yanı sıra, 7 Mart'ta İzmir ve 8 Mart'ta Bodrum'daki gösterimlerin de iptal edildiğini belirtti.
"YÜRÜMEM DAHİ YASAK"
Berna Laçin; "Kul kurar, kader gülermiş. Acilen ortaya çıkan, ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibarıyla yürümemin dahi yasaklandığı omurilik sorunum nedeniyle çok acil ameliyata girmek zorundayım. Eeee, bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti. Ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere, o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler, saygılar..." ifadelerini kullandı.