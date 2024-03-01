Otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Beşikdüzü ilçesi Vardallı Mahallesi’nde meydana geldi. Beşikdüzü- İskenderli bağlantı yolunda 61 AK 280 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan seyyar simitçi Mehmet Saraç’a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Mehmet Saraç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saraç’ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Beşikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazanın ardından ismi öğrenilemeyen sürücüyü gözaltına aldı.

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