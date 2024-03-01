Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Navalny için Moskova'da cenaze töreni düzenleniyor
16 Şubat günü Rusya'da hapishanede hayatını kaybeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalny için Moskova'da cenaze töreni düzenleniyor
47 yaşında hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny için Moskova'da cenaze töreni düzenleniyor. Navalny'in cenaze törenine yüzlerce kişinin geldiği görüldü.
Rus muhalif tören sonrasında Borisovskoye mezarlığına gömülecek.
Navalny'in cezaevindeki ölümünün yankıları sürerken, tören öncesinde Navalny'in ekibi töreni organize etmekte zorlukla karşılaştıklarını söyledi.
Navalny'in sözcüsü Kira Yarmysh, cenazeyi kiliseye götürecek cenaze arabası bulamadıklarını ifade etmişti.
CENAZESİ 8 GÜN SONRA TESLİM EDİLMİŞTİ
Rus muhalif Navalny'in cenazesi, annesi Lyudmila Navalnaya'ya 24 Şubat günü teslim edildi. Navalny'in sözcüsü Kira Yarmysh, yetkililerin 'ailenin istediği ve hak ettiği şekilde' bir cenaze töreni düzenlenmesine izin verip vermeyeceğini bilmediğini söylemişti.
Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 65 km kuzeyindeki bir hapishanede tutulan Rus muhalif Navalny, 16 Şubat günü ölü bulunmuştu. Navalny'in ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürerken yetkililer, ölüm nedenini ilk olarak "ani ölüm sendromu" şeklinde açıklamıştı.
NAVALNY'İN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÜMÜ
Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalny'in cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.
Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny'in geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.
Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.