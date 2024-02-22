Rus muhalif Navalny hapishanede nasıl öldü?

16 Şubat günü cezaevinde ölü bulunan Rus muhalif Aleksey Navalny'nin nasıl öldüğü sorusu hala belirsizliğini korurken, İngiliz basınında buna dair bir iddia ortaya atıldı.

Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü Haberi Görüntüle

İngiliz The Times gazetesine konuşan bir insan hakları grubu lideri, Navalny'nin hava sıcaklığının -27 dereceye kadar düştüğü bir günde dışarıya bırakıldıktan sonra kalbine bir yumruk atılarak öldürüldüğünü iddia etti.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ Rus muhalif Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 65 km kuzeyinde tutulduğu hapishanede hayatını kaybetmişti. Navalny'nin nasıl öldüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rus yetkililer, ölüm nedeninin araştırıldığını açıklamıştı. Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı Haberi Görüntüle REKLAM

"KGB'NİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ" Rusya'da Navalny'nin ölümüne ilişkin belirsizlik sürerken, insan hakları grubu Gulagu.net'in kurucusu Vladimir Osechkin, The Times'a yaptığı açıklamada Navalny'nin KGB üyelerinin "ayırt edici özelliği" olduğu söylenen "tek yumruk" tekniği kullanılarak öldüğüne inandığını dile getirdi. Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı Haberi Görüntüle

"GÖĞÜS MORLUKLARI KANIT OLABİLİR" İsmi açıklanmayan sağlık görevlisi, göğüs morluklarının, sağlık görevlilerinin onu hayata döndürmeye çalıştığının kanıtı olabileceğini söyledi. Osechkin ise göğüs morluklarının Navalny'nin nasıl öldüğünün bir kanıtı olduğunu öne sürdü. Osechkin The Times'a yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: "Sanırım ilk önce onu uzun süre soğukta tutarak ve kan dolaşımını en aza indirmeye çalıştılar ve sonra kalbine yumruk attılar. Bu, KGB'nin özel kuvvetler birimlerinin eski bir yöntemi. İnsanları böyle eğittiler, bu KGB'nin ayırt edici özelliğiydi."