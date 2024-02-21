Eski ABD Başkanı Trump, hapishanede ölen Rus muhalif Navalny hakkında konuştu: "Çok cesur bir adamdı"

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan davaları, 16 Şubat günü hapishanede ölü bulunan Rus muhalif Aleksey Navalny ile karşılaştırdı.

Fox News kanalında konuşan eski ABD Başkanı Trump, Navalny'nin Rusya'ya dönmemesi gereken "çok cesur biri" olduğunu söyledi, ancak Rus muhalifin ani ölümüyle ilgili herhangi bir suçlamada bulunmadı.

Trump, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada kendisine kesilen 354,9 milyon dolarlık para cezasına ilişkin, "Bu bir tür Navalny. Bu, komünizmin veya faşizmin bir biçimi" ifadelerini kullandı. Rusya'da Navalny gerginliği sürüyor Haberi Görüntüle Sunucunun ısrarlı sorularına rağmen Trump, Navalny hakkında soru sorulduğunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bahsetmedi. REKLAM

Navalny'nin ölümü hakkında konuşan Trump, "Çok cesur bir adamdı çünkü geri döndü. Uzak durabilirdi, muhtemelen uzak durup ülke dışından konuşsa çok daha iyi olurdu." dedi. Benzer durumun ABD'de de yaşandığını söyleyen Trump, "Bu bizim ülkemizde de oluyor. Birçok bakımdan komünist bir ülkeye dönüşüyoruz. Sekiz ya da dokuz davam var, hepsi de siyasetin içinde olduğum için" ifadelerini kullandı.