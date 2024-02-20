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        Haberler Dünya Rusya'da hapishanede ölen Rus muhalif Aleksey Navalny'nin gerginliği sürüyor

        Rusya'da hapishanede ölen Rus muhalif Aleksey Navalny'nin gerginliği sürüyor

        Rusya'da 16 Şubat günü, Rus muhalif Navalny'nin ölmesinin ardından başlayan gerginlik sürüyor. Kremlin, Navalny'in cezaevinde ölümüyle ilgili Rus lider Putin'e yönelik suçlamaların "asılsız" ve "kaba" olarak nitelendirdi. Navalny'nin annesi ise, Putin'den oğlunun cenazesini teslim etmesini istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:45
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        Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalny'nin ölümünün ardından ailesinden ve yetkilililerden farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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        Navalny'in eşi Yuliya Navalnaya, dün yayımladığı videoda, eşinin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçlayarak, Navalny'in başlattığı çalışmalarını devam ettireceğini söylemişti.

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        "AÇIKLAMALAR ASILSIZ VE KABA"

        Bu açıklamalara ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Elbette, Rusya Devlet Başkanı'na yönelik suçlamalar asılsız ve kaba. Bu suçlamalar kanaatsiz, doğrulanmış değil." ifadelerini kullandı.

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        "OĞLUMU SON KEZ GÖREYİM"

        Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya, Rus lider Putin'e seslendi ve oğlununun naaşını teslim etmesini istedi. Navalnaya, "Vladimir Putin, oğlumu son kez göreyim ve onun cenazesini gömebileyim" dedi.

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        NAVALNY'İN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÜMÜ

        Rus muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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        Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny'in geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

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        Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

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        FSİN, 16 Şubat'ta, mahkum Navalny'in cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Aleksey Navalny
        #rusya

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