Rusya Federal Cezaevi Servisi, cezaevinde bulunan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rus haber ajansı RIA, Navaly'nin ölümüne ilişkin prosedür kontrolünün başlatıldığını duyurdu.

Rus haber ajansının hapishane servisinden aktardığı bilgiye göre, hapishane bulunan Rus muhalif siyasetçi Navalny hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden olan Navalny, 2021'den bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalny'nin bilincini kaybettiğini, kurumun sağlık personelinin anında müdahalede bulunduğunu bildirdi. Cezaevi Servisi, "Gerekli tüm müdahaleler uygulandı, ancak hükümlü hayatını kaybetti. Ölüm nedeni araştırılıyor" açıklamasında bulundu.

KREMLİN: ÖLÜM NEDENİNİ BİLMİYORUZ REKLAM Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Navalny'nin ölüm nedenine ilişkin bilgileri olmadığını, Rusya Devlet Başkanı Putin'e haber verdiklerini aktardı. Navalny'nin sözcüsü ise avukatının cezaevine doğru harekete geçtiğini bildirdi.

"CEZAEVİNDE KAYBOLDU" HABERLERİ ÇIKMIŞTI Son olarak Aralık ayında kaybolduğu haberleri çıkan Navalny'nin Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede açıklanmış, son olarak Navalny de hapishaneden verdiği mesajda yerini bizzat doğrulamıştı.