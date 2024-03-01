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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

        Hafta sonu hava nasıl olacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, mart ayının ilk hafta sonunda, yurt genelinde beklenen hava durumunu açıkladı. İşte, Öztel'den hafta sonu bölge bölge beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Giriş: 01.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:03
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        Hafta sonu hava nasıl olacak?
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        Son 52 yılın en sıcak ocak ayını yaşayan ülkemizde ilkbahar kapıyı çaldı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonu beklenen hava durumunu şöyle özetledi:

        EGE'DE SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

        "Karsız hatta yağmursuz geçen günlerin ardından bu gece Ege kıyılarından başlayarak, yeni bir yağışlı hava Türkiye’ye sokuluyor. Kuşadası-Didim dolaylarında geceyi aydınlatan şimşekler, gök gürültülü sağanaklı bir gece olacak. İzmir yağıştan gece yarısını geçtikten sonra etkilenir ve bu yağmur İzmir’de cumartesi gün içinde de görülür. Havadaki elektrikli fırtına bulutları (oraj) özellikle Ege Denizi üzerinde kuvvetli yağışlar bırakabilir. Yarın denize açılacaklar dikkat, Çanakkale-İzmir açıklarında dalgalar normalden yüksek olur.

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        İSTANBUL HAFTA SONU YAĞMURLU

        İstanbul’da cumartesi yağmur “lokal” olarak görülecek, şehirde ıslanmadan cumartesiyi ve pazarı bitirme olasılığı bulunsa da, bazı ilçelerde sabah-akşam arasında yağmur geçişleri görülebilir.

        PAZAR GÜNÜ MARMARA SOĞUYOR

        Hafta sonu Marmara’da gökyüzü bulutlu, güneş yere çok temas etmeyecek. Hissedilen sıcaklıklar İstanbul ve çevresinde 9-10°C’ye kadar gerileyecektir. Pazar günü, cumartesiden 4-5°C daha soğuk geçecek. Kalınca giysileri yanımızdan ayırmadığımız, sıcaklık dalgalanmasında sağlığımıza fazladan dikkat etmemiz gereken bir hafta sonu havasına hazır olalım.

        BAŞKENT'TE VE KARADENİZ'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Ankara’da hafta sonu sıcaklık cumartesi 15°C’den pazar 10°C’ye düşüyor. Anadolu ve Karadeniz genelinde de bu soğumayı hissederiz. 3 Mart Pazar bu kış havası Doğu Anadolu geneline yayılıyor.

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        DOĞUDA YENİ KAR YAĞIŞI VAR

        Hava sıcaklıkları doğu merkezlerinde yeniden 5°C’nin altına düşüyor. Bu soğuma sırasında Doğu Anadolu yükseklerine yer yer taze kar yağışları düşer.

        GELECEK HAFTA HAVA KIŞA DÖNÜYOR

        Yeni haftada ise bu bitirdiğimizin aksine, güneşini özleyeceğiz. Pazartesi ülke genelinde bulutlar artacak, salı günü ise batı bölgelerde yeni ve bu kez kuvvetli yağışların içine girebiliriz. Gelecek hafta hava kışa dönüyor ve tahminlerde özellikle Anadolu yüksekleri kış bitmeden bir kez daha beyazlıyor.

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