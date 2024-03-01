Son 52 yılın en sıcak ocak ayını yaşayan ülkemizde ilkbahar kapıyı çaldı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonu beklenen hava durumunu şöyle özetledi:

EGE'DE SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT "Karsız hatta yağmursuz geçen günlerin ardından bu gece Ege kıyılarından başlayarak, yeni bir yağışlı hava Türkiye’ye sokuluyor. Kuşadası-Didim dolaylarında geceyi aydınlatan şimşekler, gök gürültülü sağanaklı bir gece olacak. İzmir yağıştan gece yarısını geçtikten sonra etkilenir ve bu yağmur İzmir’de cumartesi gün içinde de görülür. Havadaki elektrikli fırtına bulutları (oraj) özellikle Ege Denizi üzerinde kuvvetli yağışlar bırakabilir. Yarın denize açılacaklar dikkat, Çanakkale-İzmir açıklarında dalgalar normalden yüksek olur. REKLAM

İSTANBUL HAFTA SONU YAĞMURLU İstanbul’da cumartesi yağmur “lokal” olarak görülecek, şehirde ıslanmadan cumartesiyi ve pazarı bitirme olasılığı bulunsa da, bazı ilçelerde sabah-akşam arasında yağmur geçişleri görülebilir.

PAZAR GÜNÜ MARMARA SOĞUYOR Hafta sonu Marmara’da gökyüzü bulutlu, güneş yere çok temas etmeyecek. Hissedilen sıcaklıklar İstanbul ve çevresinde 9-10°C’ye kadar gerileyecektir. Pazar günü, cumartesiden 4-5°C daha soğuk geçecek. Kalınca giysileri yanımızdan ayırmadığımız, sıcaklık dalgalanmasında sağlığımıza fazladan dikkat etmemiz gereken bir hafta sonu havasına hazır olalım.

BAŞKENT'TE VE KARADENİZ'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR Ankara’da hafta sonu sıcaklık cumartesi 15°C’den pazar 10°C’ye düşüyor. Anadolu ve Karadeniz genelinde de bu soğumayı hissederiz. 3 Mart Pazar bu kış havası Doğu Anadolu geneline yayılıyor. REKLAM

DOĞUDA YENİ KAR YAĞIŞI VAR Hava sıcaklıkları doğu merkezlerinde yeniden 5°C’nin altına düşüyor. Bu soğuma sırasında Doğu Anadolu yükseklerine yer yer taze kar yağışları düşer.