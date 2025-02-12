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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası | Adana haberleri | Son dakika haberleri

        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!

        Adana'da, medikal ürünler satışı yapılan iş yerinin sahibi 64 yaşındaki Fuat Kalaycık ile 2 damadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 20 yaşındaki Talat Ateş, polise verdiği ifadede, "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Bir anlık cinnetle yaptım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 07:11 Güncelleme: 12.02.2025 - 07:16
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        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
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        Adana'da kan donduran olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi’ndeki medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi.

        KAYINPEDER VE 2 DAMADINI VURDU

        Öldürülen Fuat Kalaycık.
        Öldürülen Fuat Kalaycık.

        DHA'da yer alan habere göre kız arkadaşı A.A.'nın staj yaptığı iş yerine çift tabancayla gelen Talat Ateş, işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti.

        ZANLI OTOMOBİLLE KAÇTI

        Oğuzhan Söylemezler, 29 yaşındaydı.
        Oğuzhan Söylemezler, 29 yaşındaydı.

        Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler kanlar içinde yere yığıldı, Ateş ise otomobiline binerek kaçtı.

        ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Özgür Ozan Ekinci, 43 yaşında hayatını kaybetti.
        Özgür Ozan Ekinci, 43 yaşında hayatını kaybetti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, kayınpeder ve 2 damadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ 2 SİLAHLA YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan Talat Ateş, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda yakalandı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.

        "KIZ ARKADAŞIM TACİZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

        Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Talat Ateş ifadesinde "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın staj yaptığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım” dedi.

        GENÇ KIZDAN TACİZ İDDİASI

        Polisin bilgisine başvurduğu A.A. da, Fuat Kalaycık'ın kendisini elle taciz ettiğini iddia etti. A.A. konuyu anlattığı sevgilisi Talat Ateş'in de öfkelenerek olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

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