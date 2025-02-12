Adana'da kan donduran olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi’ndeki medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi.

KAYINPEDER VE 2 DAMADINI VURDU Öldürülen Fuat Kalaycık. DHA'da yer alan habere göre kız arkadaşı A.A.'nın staj yaptığı iş yerine çift tabancayla gelen Talat Ateş, işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti.

ZANLI OTOMOBİLLE KAÇTI Oğuzhan Söylemezler, 29 yaşındaydı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler kanlar içinde yere yığıldı, Ateş ise otomobiline binerek kaçtı.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ Özgür Ozan Ekinci, 43 yaşında hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, kayınpeder ve 2 damadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ 2 SİLAHLA YAKALANDI Olayın ardından kaçan Talat Ateş, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda yakalandı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.

"KIZ ARKADAŞIM TACİZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ" Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Talat Ateş ifadesinde "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın staj yaptığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım” dedi.