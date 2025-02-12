İzmir'de uzun süredir haber alınamayan yaşlı kadının evinde kemikleri bulundu

Konak ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Gülşen Çoğulu'dan (87) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingirle adrese gitti.

CANSIZ BEDENİNİN KEMİKLERİNE ULAŞILDI

Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, uzun süre önce hayatını kaybeden Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaştı.

Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

UZUN SÜREDİR YALNIZ YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

AA'nın haberine göre; yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtildi.

Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.