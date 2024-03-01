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        Trabzon'da kamyonetin çarpmasıyla yüksekten düşen kişi öldü

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu istinat duvarından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:54
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        Trabzon'da kamyonetin çarpmasıyla yüksekten düşen kişi öldü
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        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu istinat duvarından düşen kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Vardarlı Mahallesi'nde A.K'nin kullandığı 61 AK 280 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Saraç'a (54) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 2 metrelik istinat duvarından düşen Saraç, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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