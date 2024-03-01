Bursa'da kaza, 23 Şubat'ta Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin milli karatecisi Emir Buğra Gencan (20) yönetimindeki motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı.

HAYATA 6 GÜN TUTUNABİLDİ DHA'da yer alan habere göre kazada ağır yaralanan ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gencan, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün yaşamını yitirdi.

BAŞKAN AKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI Milli karatecinin ölüm nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli evladımız, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz’ün millî sporcusu Emir Buğra Gencan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gencecik evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve karate camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."