Borsayı bir adım ileri taşıyacak gelişme var mı?

Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek oluyor. Borsa İstanbul'un son iki aylık rallisi ve seçime kadar olan süreçte muhtemel hareketinin ele alındığı programda Örnek 9 bin 100 puanın üstünde tutunmaya çalışan endeksi bir adım daha yukarı taşıyacak herhangi bir gelişmenin ufukta görünüp görünmediğini açıklıyor. Seçim sonrası kurdaki beklentiyi de değinen Örnek, yine yıl ortasına kadar yüksek olması beklenen enflasyon ve faizin ekonominin diğer aktörlerine etkilerini anlatıyor.

SEÇİM SONRASI HIZLI GİRİŞ OLACAK MI?

Örnek piyasadaki genel beklenti olan seçim sonrasında hızlı bir yabancı girişinin mümkün olup olmadığını değerlendirirken bu durumun endeksi nasıl etkileyeceğini yorumluyor. Başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin yakalanıp yakalanamayacağı yönündeki görüşlerini aktaran Örnek, bu gelişmelerin sermaye piyasalarına etkisini de ele alıyor.

DÜŞÜK BÜYÜME NASIL ETKİLER?

Global piyasalardaki beklentilerini ve bunun Türkiye’ye yansımasının nasıl olacağını yorumlayan Örnek, diğer yandan öngörülen düşük büyümenin şirketleri ve hisse piyasalarını nasıl etkileyeceğini değerlendiriyor. Örnek enflasyon muhasebesinin şirketlere etkisini de değerlendiriyor.