"MUTLU BİR HAYATIMIZ VAR"

Sıla Gençoğlu, ayrıca İlker Kaleli ile aralarında evlilik konuşmadıklarını ve hayatı akışında yaşamayı sevdiğini belirtip; "Aramızda konuştuğumuz şey değil, seviyeli, saygılı ve mutlu bir hayatımız var. Böyle çok iyiyiz. Akış içinde hayat iyidir. Benim öyle niyet ettiğim şeyler yoktur. En önemlisi, ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunuz" ifadelerini kullandı.