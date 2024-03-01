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        Haberler Magazin Sıla Gençoğlu'ndan sevgilisi İlker Kaleli ile evlilik sorularına yanıt - Magazin haberleri

        Sıla Gençoğlu'ndan evlilik açıklaması

        3 yıldır İlker Kaleli ile birliktelik yaşayan Sıla Gençoğlu, evlilik sorularına yanıt verip birlikteliği hakkında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 08:57 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:00
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sıla Gençoğlu, Yunan şarkıcı Antonis Remos'un konserine gitti. Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Gençoğlu, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

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        "KAFASI ZENGİN MELODİLERLE DOLU"

        "İlker ile şarkılar yazmaya devam ediyoruz" diyen Sıla Gençoğlu, ardından; "Aslında sanatçılar biraz romantiktir, aşk bazında almamak lazım. İlker iyi bir söz ve metin yazarı. Güzel de melodiler biliyor. Geniş, zengin melodilerle dolu kafası" şeklinde konuştu.

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        "ÇOK TALEP OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

        İlker Kaleli ile düet yapıp yapmayacakları yönündeki soruya; "Evde söylüyoruz" yanıtını veren Sıla Gençoğlu, birlikte proje yapma fikrine sıcak baktıklarını ifade ederek; "Çok talep olduğunun farkındayız, belki olabilir. İlerleyen zamanlarda değerlendirebiliriz" dedi.

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        "MUTLU BİR HAYATIMIZ VAR"

        Sıla Gençoğlu, ayrıca İlker Kaleli ile aralarında evlilik konuşmadıklarını ve hayatı akışında yaşamayı sevdiğini belirtip; "Aramızda konuştuğumuz şey değil, seviyeli, saygılı ve mutlu bir hayatımız var. Böyle çok iyiyiz. Akış içinde hayat iyidir. Benim öyle niyet ettiğim şeyler yoktur. En önemlisi, ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunuz" ifadelerini kullandı.

        #Sıla Gençoğlu
        #İlker Kaleli
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