Spor yazarlarından Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yorumları
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e sahasında 2-0 yenilerek elendi. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların mağlubiyetini değerlendirdi
"GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA"
Levent Tüzemen: Gülme komşuna gelir başına. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti. Tribünlerde bir lig maçındaki kadar taraftar kalabalığı vardı. Ama Okan hoca, kadro seçiminde ciddiyeti elden bırakınca Galatasaray, sıradan bir futbol oynadı. Karagümrüklü oyuncuların futbol aklı, pas kalitesi, savunma anlayışı ve hücuma çıkış becerisi çok mükemmeldi. (Takvim)
"DERBİDE SÖYLEYECEK BİR ŞEYLERİ OLMALI"
Bülent Timurlenk: Galatasaray, ikinci yarıda maça mahalle kahvesinde okeye oturmuş Mertens, Kerem Demirbay, Torreira gibi ağabeylerini de masadan kaldırıp getirdi ama yine olmadı… Bayern Münih'e 45 dakikada rekor hücum yapan bir takımın dip yaptığı bir çeyrek final maçı izledik. Çıkarılacak çok ders, kesilecek çok bilet var. Akhisar ile bile kupa kazanmış hocalarına iki sezondur kupa finali göstermeyen bu takımın pazar akşamı derbide söyleyecek şeyleri olmalı… (Sabah)
"KALBE VE KASAYA AĞIR YÜKLER"
Mehmet Ayan: 14 Avrupa Kupası, 27 Lig mücadelesine çıkan G.Saray, Türkiye Kupası’ndaki 3., toplamda 44.maçında Şubat sonu itibariyle iki kulvardan elenmiş durumda… Şimdi önünde tek hedef lig kaldı. Fenerbahçe’ye göre aldığı deplasman beraberliği ve 2 puan önde olması sebebiyle şampiyonluk yarışında yarım adım önde… Müzesinde 23 şampiyonluk kupası bulunan G.Saray için 24. kupa gelir ya da gelmez; o kadar da büyük mesele değil. Mesele Dursun Özbek’in dünkü divan kurulundaki konuşmasında ettiği şu sözlerde… “Ben futbol gelirlerimle borcu kapatamam!” Sezon başındaki şuursuz harcamalar yapıldığında, transfer like’lerinin havada uçuştuğu günlerde kimsenin ilgilenmediği konulardı bunlar… Hakim’i, Tete’si, Zaha’sı ve dahası… Şampiyon olunsa bile kalbe ve kasaya ağır yükler bunlar! Ödemesi, vadesi… Bilemiyorum ki… Bizim gibilere “sana ne muhasebeci misin?” diyorlar. (Habertürk)
"AKILLARA TEK FİKRİ GETİRİYOR..."
Çağatay Çelik: Okan Buruk’a yöneltilen tek tük eleştirilerin çoğunu haksız bulsam da aralarında en yersizi kadro tercihleri. Galatasaray ne zaman rotasyon yapsa az forma şansı bulanlar, neden kulübede oturduklarını kanıtlıyor. Ciddi bir maaş yüküne neden oyuncular Zaha, Tete gibi isimler buldukları her sürede akıllara tek fikri getiriyor: Okan Buruk’un kadro adaletinden sual olunmaz. (Habertürk)
"BURUK'UN UYKULARINI KAÇIRACAKTIR"
Serkan Akcan: Galatasaray’ın dün gece yediği 2 golün yapısı çok benzerdi. Normal şartlarda geçiş savunmasını iyi yapabildikleri için ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray dün Kerem’in kendi kalesinden 70 metre uzakta yaptığı pas hatasıyla ilk golü, Davinson’un oyun kurmaya çalışırken orta çizgide kaybettiği topun ardından da ikinci golü yedi. İki geçiş golünde de 70 metreye yakın topu izleyen Galatasaray savunmasının iki haftada bu kadar geriye gitmesi bir müddet Okan Buruk’un uykularını kaçıracaktır. (Fanatik)
"KAPALI DEVRE TOPLANTILAR..."
Oğuz Dizer: Üste de çuvalla para alıyor. Bu Galatasaray sevenlerine harbiden ıstırap veriyor. Devre! Buruk çevik kuvveti sahaya sürdü. Sürdü de, rakibi Çelikgümrük hüviyetine çoktan bürünmüştü. Gole yaklaştılar, Günay’a takıldılar. Köhn de direğe takıldı. Forvette hiçbir işe yaramayan Zaha çıktı, bari bir gol daha yenilmesin diye Sanchez sokuldu ama o da para etmedi Mendez işi bitirdi 2’ledi. Kapalı devre toplantılara devam Galatasaraylılar! İyi oluyor. Kutlu olsun Karagümrük…
"BİR HEDEFİNE DAHA ULAŞAMADI"
Metin Karabaş: Galatasaray ikinci yarıda daha iştahlı bir oyun ortaya koysa da son bölgede başarılı olamadı. Rakibini çok iyi analiz eden ve eksik yönlerinden faydalanan Fatih Karagümrük galibiyeti hak eden taraftı. 2-0’lık yenilgi ile kupaya veda eden Galatasaray, bir hedefine daha ulaşamadı. (Fanatik)
"SORUNLARLA BİR KEZ DAHA YÜZLEŞTİ"
Bülent Tuncay: Kupadan elenmek lig yarışı düşünüldüğünde çok da yaralayıcı olmayacaktı belki ama Rams Park’ta kaybetmek, kaybetmek kötüydü. Sonuç olarak Galatasaray bu sezon yaşadığı tüm sorunlarla bir kez daha yüzleşirken Avrupa’dan sonra Türkiye Kupası’na da veda etti. Okan Buruk’un 4 kupa hedefinden geriye ise ligi ve Süper Kupa kaldı. (Karar)
"KONSANTRASYON BİR ANDA KAYBOLURSA..."
Ercan Taner: Topun canı da ağlara gitmek istemiyordu sanki... 2 top direkten dönmüştü. Kupanın tek maç usulüyle oynanan maçlarında konsantrasyon bir anda kaybolursa başınıza kötü şeyler gelebilir. Tarihi bir akşam yaşıyordu Karagümrük. İşin gerçeği, Avrupa'dan sonra, Türkiye Kupası'na da veda etti Galatasaray. (Sözcü)