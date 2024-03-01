Spor yazarlarından Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yorumları

"KALBE VE KASAYA AĞIR YÜKLER"

Mehmet Ayan: 14 Avrupa Kupası, 27 Lig mücadelesine çıkan G.Saray, Türkiye Kupası’ndaki 3., toplamda 44.maçında Şubat sonu itibariyle iki kulvardan elenmiş durumda… Şimdi önünde tek hedef lig kaldı. Fenerbahçe’ye göre aldığı deplasman beraberliği ve 2 puan önde olması sebebiyle şampiyonluk yarışında yarım adım önde… Müzesinde 23 şampiyonluk kupası bulunan G.Saray için 24. kupa gelir ya da gelmez; o kadar da büyük mesele değil. Mesele Dursun Özbek’in dünkü divan kurulundaki konuşmasında ettiği şu sözlerde… “Ben futbol gelirlerimle borcu kapatamam!” Sezon başındaki şuursuz harcamalar yapıldığında, transfer like’lerinin havada uçuştuğu günlerde kimsenin ilgilenmediği konulardı bunlar… Hakim’i, Tete’si, Zaha’sı ve dahası… Şampiyon olunsa bile kalbe ve kasaya ağır yükler bunlar! Ödemesi, vadesi… Bilemiyorum ki… Bizim gibilere “sana ne muhasebeci misin?” diyorlar. (Habertürk)