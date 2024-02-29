Trabzonspor'dan Onuachu'nun sakatlığına dair açıklama Trabzonspor, Başakşehir ile oynadıkları maçta sakatlanan Paul Onuachu'nun sol kasık kas bölgesinde yaralanma ve sol ön kolda darbeye bağlı kemik kırığı tespit edildiğini açıkladı.Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Trabzonspor'un Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sakatlanarak oyundan sedye ile çıkan Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir açıklamasında, "Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oluşan kırık sebebiyle oyuncumuza en az 6 haftalık tedavi programı uygulanacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.Öte yandan bordo mavili kulübün resmi sosyal medya hesaplarından Onuachu'nun sakatlık anına ilişkin "VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü. #AdaletinizBatsın" şeklinde paylaşımda bulundu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:25 facebook

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