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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi rotasyon kararı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi rotasyon kararı

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bu akşam 20.45'te başlayacak müsabakada kazanan adını yarı finale yükseltecek. Avrupa'ya veda etmesinden sonra kalan üç kupayı da müzesini götürmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk 11'ini de büyük ölçüde netleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının ağrıları olan isimleri derbi öncesinde dinlendirmesi beklenirken büyük bir rotasyona gitmeyi düşünmediği de kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:53
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayımlanacak.

        2

        Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        3

        Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor-RAMS Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        4

        GALATASARAY'DA İKİ OYUNCU SAKAT

        Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu karşılaşmada süre alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

        5

        Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.

        Sıkışık fikstür nedeniyle zaman zaman ağrıları bulunan Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın müsabakaya kulübede başlayacağı belirtiliyor.

        6

        MUHTEMEL 11

        GÜNAY

        7

        BARIŞ ALPER

        8

        DAVINSON SANCHEZ

        9

        VICTOR NELSSON

        10

        DERRICK KÖHN

        11

        LUCAS TORREIRA

        12

        BERKAN KUTLU

        13

        TETE

        14

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        15

        WILFRIED ZAHA

        16

        CARLOS VINICIUS

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