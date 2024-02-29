Ankara'da kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert (31) ve üniversite öğrencisi Umut Can'a (24) otomobiliyle çarparak ölümlerine yol açan Mehmet Can Dandin'in (25), hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometre ile gittiği ve kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre tutuklanan sürücüde alkol veya uyuşturucu olup olmadığı ise kan testi ile belirlenecek. Kazada ölen Ekin Sert'in öğretmen eşi Gözde Sert (28), "Bu bir cinayet" dedi.

Ekin Sert ve eşi Gözde Sert HIZ SINIRINI İKİ KATTAN FAZLA AŞTI Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde, 25 Şubat akşam saatlerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert ve üniversite öğrencisi Umut Can'a çarptı. Sürücü kaçarken, hastaneye kaldırılan Sert ve Can, hayatını kaybetti. REKLAM

Ekin Sert Sürücü Mehmet Can Dandin ile yanında bulunan 3 kişi, polisin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Can Dandin, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Sürücü Mehmet Can Dandin'in, kazadan hemen önce bölgedeki bir kavşakta trafiğe tehlikeye sokarak otomobille kırmızı ışıkta geçiş yaparken cep telefonuna yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Ayrıca hız sınırı 50 kilometre olan kaza yerindeki yolda 112 kilometre hızla gittiği belirlendi. Kaza sırasında alkol veya uyuşturucu alıp almadığının belirlenmesi için sürücüden alınan kan örneği de test için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"KAZA DEĞİL CİNAYET" Kazada ölen Ekin Sert'in kendisi gibi matematik öğretmeni olan 1,5 yıllık eşi Gözde Sert, eşinin kaza akşamı yürüyüş için dışarıya çıktığını söyleyerek, "Eşim inanılmaz dikkatli bir adam olduğu için kaldırımdan başka yerde yürürsem bana sıkıntı yapar. O kadar dikkat eden bir insandı, kesinlikle yeşil ışık yanmadan karşıdan karşıya geçmeyen bir insandı. Çarpan araç kırmızı ışıkta geçmiş, drift atmışlar gördüğüm kadarıyla. Eşime sol tarafından vurmuş. Bu bir kaza değil. Öyle olsa bırakıp gitmez, ambulansı arardı, yardımcı olurdu. Bu cinayet. Benim eşim cinayetten öldürüldü. Bu ölüm değil öldürülmek; ölüm bu şekilde olmaz" dedi.