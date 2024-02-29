Kastamonu'da yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
Kastamonu'da bir apartmanda yakınlarıyla tartışan şüpheli, tüfekle çevreye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Kastamonu'da yakınlarıyla tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açan şüpheli, 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli yakınlarının bulunduğu apartmana gitti.
Burada yakınlarıyla tartışmaya başlayan şüpheli yanında getirdiği tüfekle, gürültüyü duyarak dairelerinden çıkan Seyfettin H, Doğan A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiye ateş açtı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Seyfettin H. ve Doğan A, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer yaralılar da kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre, yaralılardan Seyfettin H, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.