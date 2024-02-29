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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çoğu kanser ilacı... 35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı! - Son dakika haberler

        Çoğu kanser tedavisinde kullanılıyor! 35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!

        Adana'da, polisin operasyon düzenlediği bakkal dükkanında çoğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlenen ilaçları, usulsüz yollarla temin ettiği belirtilen Erdal B. ile eşi Hicran B. gözaltına alındı. Hastalara ait ilaçları kullanılmış gibi göstererek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:19
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        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, eşi Hicran B.’nin üzerine ilaç satış ve dağıtım şirket kuran Erdal B.’nin, usulsüz yollarla temin ettiği kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçlarını, yurt içi ve dışında sattığını tespit etti.

        BAKKAL DÜKKANINA BASKIN

        DHA'da yer alan habere göre ekipler, Erdal B.’nin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki bakkal dükkanına operasyon düzenledi.

        ÇOĞU KANSER İLACI, 35 BİN KUTU

        Adreste yapılan aramada çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı.

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        KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Satış hazırlığı yapıldığı belirlenen ilaçlara el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların, önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi.

        İLAÇLAR HASTANELERDEN ALINMIŞ

        Öte yandan ilaçların, hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

        "İHRAÇ EDECEKTİM SATAMADIM"

        Emniyete götürülen şüphelilerden Erdal B. ifadesinde, “İlaçları çok önce almıştım. İhraç edecektim ancak enflasyon nedeniyle elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi geçmişti ve imhaya gidecekti” dedi.

        SERBEST BIRAKILDILAR

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal B. ile Hicran B., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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        #adana
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