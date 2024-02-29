Anant Ambani

BAVUL SAYISINA KISITLAMA

Bütün bu ünlü konuklar, parti için Hindistan'ın Jammanagar kentinde buluşacak. Bu esnada eğlenceye; Rihanna ile Hindistan'ın ünlü şarkıcılarından Diljit Dosanish de şarkılarıyla renk katacak.

Konuklar üç günlük partinin yapılacağı kente tarifeli uçak seferleri ya da feribotla ulaşacaklar. Ayrıca eğlenceye davet edilen konuklara çift başına üç bavuldan fazlasını getirmemeleri de söylendi.

Partiye davetli olan bir konuk, hafta sonu boyunca özel çamaşır yıkama birimini kullanacak. Ayrıca konuklar hızlı ütüleme servisinden de faydalanacak.