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        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Öztürkmen, Trabzon'da konuştu:

        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, yaklaşık 1 milyon 620 bin dosyanın uzlaşmayla olumlu sonuçlandığını belirterek, "Gelinen süreçte artık uzlaştırmanın belirli bir kalite ve seviyeye gelmesi noktasında birtakım hedeflerin geliştirilmesi gerekmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:43 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:43
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        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Öztürkmen, Trabzon'da konuştu:
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        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, yaklaşık 1 milyon 620 bin dosyanın uzlaşmayla olumlu sonuçlandığını belirterek, "Gelinen süreçte artık uzlaştırmanın belirli bir kalite ve seviyeye gelmesi noktasında birtakım hedeflerin geliştirilmesi gerekmektedir." dedi.

        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce "Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Trabzon'da, cumhuriyet savcısı ve uzlaştırmacı arasındaki işbirliği yollarının değerlendirilmesine yönelik seminer düzenlendi.

        Öztürkmen, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin 17 Aralık 2020'de imzalanarak faaliyete geçirildiğini söyledi.

        Projenin AB ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edildiğini aktaran Öztürkmen, projeyle Yargı Reformu stratejisinin 9 numaralı başlığında yer alan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yöntemlerinin yaygınlaştırılması kapsamında alternatif çözüm yollarının etkinliğinin artırılması, yaygınlaştırılması ve etkin şekilde uygulanmasının amaçlandığını ifade etti.

        Ali Öztürkmen, "Genel Müdürlüğümüz açısından projenin özel hedefleri küçüklerin, mağdurların ve faillerin korunması, uzlaştırmacıların, hukukçuların, uzlaştırma bürosundan sorumlu cumhuriyet savcılarının yanı sıra personelin beceri uzmanlıklarının artırılması, bu şekilde uzlaştırmanın kapsamlı uygulanması ve geliştirilmesiyle etkili şekilde uygulanması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

        Projeye yönelik daha önce Mardin ve Antalya'da uygulayıcılara yönelik seminer verildiğini hatırlatan Öztürkmen, şunları kaydetti:

        "Bugün baktığımız zaman yaklaşık 1 milyon 620 bin dosyanın uzlaşmayla olumlu sonuçlandığını görmekteyiz. Gelinen süreçte artık uzlaştırmanın belirli bir kalite ve seviyeye gelmesi noktasında birtakım hedeflerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda projenin hedeflerinden biri olan uzman uzlaştırmacı konusunda Adana'da pilot uygulama başlattık. Buna yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik de uzlaştırma kurumunun dayanağını oluşturan onarıcı adalet anlayışının amacının, fail ve mağdur arasındaki cezai uyuşmazlığın barışçıl yolla onarılması ve ortadan kaldırılması olduğunu dile getirdi.

        Uzlaştırmanın temelini oluşturan onarıcı adalet anlayışı tam olarak anlaşılmadan, kurumun ceza adalet sistemi içerisinde benimsenmesi, uygulanması ve önemli bir yere gelmesinin mümkün olmadığının altını çizen Çelik, "Bunun için hakim, Cumhuriyet savcısı ve uzlaştırmacıların eğitimine çok önem verilmeli ve bu kurumun asıl amacının cezai uyuşmazlıkların tarafların özgür iradeleriyle barışçıl bir şekilde ortadan kaldırılması ve bu şekilde sosyal barışın sağlanması olduğunun iyi anlatılması gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

        Çelik, 2005'te ceza adalet sistemine dahil olan uzlaştırma kurumunun yıllık ortalama 7 bin olumlu sonuçlanan dosya sayısından 2023 yılı itibarıyla yıllık yaklaşık 250 bin dosyaya ulaştığını belirterek, "Emekleme ve yürüme dönemini başarıyla tamamlayıp rüşdünü ispatlayan uzlaştırma kurumu, önündeki bazı engeller kaldırıldığında ve uygulama alanı daha da genişletildiğinde adeta koşmaya başlayacak, çok daha başarılı sonuçlar alınacak ve toplumsal barışa çok daha fazla katkı sunulacaktır." diye konuştu.

        Seminere, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hasan Küçükosman ile hakim ve savcılar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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