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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:18
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        Derbinin hakemi belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

        YARIN

        Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker

        2 MART CUMARTESİ

        MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

        Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan

        Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

        3 MART PAZAR

        RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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        Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

        Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler

        4 MART PAZARTESİ

        Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

        Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

        Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

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