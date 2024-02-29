Spor yazarları Beşiktaş'ın kupadaki Konyaspor galibiyetini değerlendirdi

"DERBİ ÖNCESİ MORAL"

İBRAHİM YILDIZ: Derbi öncesi alınan galibiyet büyük moral oldu elbette. Ancak, rakip baskısına karşılık vermek için farklı bir senaryoya gereksinim olduğu ortada. Ligde ki maçlara oranla Konyaspor karşısında daha ofansif oynayan bir Beşiktaş izledik. Rakip kaleye yakın oynama isteği ve tempo taraftarı mutlu etti. Kenarlar daha iyi çalışırsa, istenilen sonuçları almaları mümkün. Galatasaray maçı zor bir maç. Bu oyunun üzerine çıkmak zorundalar. Gedson’un olmayışı büyük eksiklik. Ancak, derbi maçların havası her zaman farklı olmuştur. En büyük soru Beşiktaş direnç gösterebilecek mi?Mental ve fiziksel olarak iyi gününde olan takım amacına daha rahat ulaşabilir. (Habertürk)