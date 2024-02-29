İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör operasyonları, organize suçlar gibi alanlarda yapılan operasyonlara işaret ederek, "Arkadaşlarıma durmayın diyorum, çünkü cumhurbaşkanım böyle talimat veriyor" dedi. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen telefonun detaylarını da açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya terör operasyonlarıyla ilgili olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi motive eden bir cümlesi var. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok" dedi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

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"NE ZAMAN 9 AY OLDU, BİLMİYORUM" "İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti. 16 milyon nüfusu var. İstanbul Valiliği'ne 3 Kasım 2018'de geldim, 4 Haziran 2023'te Kabineye girip bakan oldum. Debisi o kadar yüksek ki, ne zaman 9 ay oldu, bilmiyorum. 22 yaşında İçişleri Bakanlığı'na girdim. Kaymakam adayı olarak girdim. 33 yıl kaymakamlık ve son 16 yıl da Şırnak, Ağrı, Tekirdağ, Gaziantep ve nihayetin İstanbul Valiliği yaptım. Konyalıyım. Bunun verdiği bir iletişim tarzı var. Dinleyen olmak, gözleyen olmak, herkesi olduğu gibi kabul etmek. Yaptığım işi seviyorum. Tek sınava girdim. Kaymakamlık sınavına girdim. Hedefim hep buydu. Kaymakam olarak da vali olarak işimi severek yaptım. Göreve ilk başladığımızda hukuk dedik, insan hakları dedik. Aynı hala hassasiyeti gösteriyorum. Aziz milletimize hizmette bulunurken, suç işlemeyi kendine hak görüyorsa kimse kusura bakmasın, bunların her birinin üzerine gideriz. Ben 33 yıl bu ailenin içerisinde hizmet ettim. Tehditlere alışığız. 1990'da başladım kaymakamlığıma. Oraya ilk gittiğimdeki heyecanımı hatırlıyorum. Orada da küçük bir yerde de çıkarlara dokunuyorsunuz. Vatandaşlarımıza açık seçik ne yaptığımızı anlatalım dedik. Bizim paylaşımlarımız sıradan paylaşımlar değil. Organize suç örgütüne 4 ay çalışıldıysa ben de sabah 8'de bunu duyurmalıyım. Hepsini tek tek yazıyorum ve en alta 'Hepinizi teşekkür ediyorum' diyorum. Polisim jandarmam hepsi bir kahraman.

"MOTTOMUZ TÜRKİYE'NİN HUZURU" İrili ufaklı, ulusal uluslararası organize suç örgütleri var. Bunlarla mücadeleden memnun olmayan olur mu? Türkiye'nin her yerinde insanlarımız huzur istiyor. Huzur öyle bir kelime ki içinde her şey var. Asayiş, güvenlik, kamu düzeni. İlk geldiğimiz arkadaşlarımızda istişare ettik. Mottomuz ne olsun? Türkiye'nin huzuru olarak belirledik. 7/24 gece gündüz demeden mavi vatan, kara vatan, siber vatanda varız. Vatandaşımız 4 saat orada vakit geçiriyorsa, tabii ki de siber vatanda da olacağız. Ceza kanununa 3 vatanda da girmesin. Karşılarında savcıları bulurlar. REKLAM İçişleri Bakanlığı'nda çok yoğun çalışıyoruz. Çok işi var. Sadece güvenlik değil. Büyük bir teşkilat. AFAD var. Göç İdaresi Başkanlığı var. Şuan ki makam odama valiyken çok girdim. Adaptasyonla ilgili hiç sorunumuz olmadı. Herkesin bir çalışma tarzı var. Kim vatandaşımıza yan bakarsa hukukun bize verdiği güçle ona geçit vermeyiz.

TERÖR OPERASYONLARI Görevi aldığımız dönemden bugüne kadar terör örgütü PKK'ya karşı neler yaptık? Kırsalda 17 bin 234 operasyon yaptık. 58 büyük çaplı operasyon, 16 bin 834 küçük çaplı operasyon, 342 orta çaplı operasyon yaptık. Hem kırsal da hem şehirde tarama faaliyetinde bulunuyoruz. En ufak duyumu dahi kayda alıyoruz. Bunların telsiz kestirme sayılarını bile not alıyoruz. Bana her hafta rapor verilir. Her türlü detay anlatılır. Şehirde 3 bin 287 operasyon yaptık. Bu kabinede mükemmel bir uyum var. Hem MİT Başkanımız İbrahim Kalın ile hem Dışişleri Bakanımız ile. Bir duyum varsa hemen bunla ilgili bir araya geliyoruz. Terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Toplam 20 bin 521 operasyon yaptık. Biz devamlı bölgedeyiz. Bugün sahada 11 bin jandarma vardı operasyon için. Dün bunun yarısı kadardı. Bana her gün veriler gelir. 769 terörist etkisiz hale getirildi. 60 ölü, 589 sağ, 4'ü yaralı, 116'sı da teslim oldu. REKLAM Yerli teknolojilerimiz bize muazzam güç sağladı. İHA ve SİHA ile saniye saniye operasyonu izliyorum. Bir duyum geliyorsa bölgede günlerce bakılıyor İHA ile. Bir duyumla ilgili 1 yıl peşinde olduğumuz da var. Biz duyumları yüzde 100 doğru olarak kabul ediyoruz. 2016 yılında terör örgütü PKK 2 bin 322 eylem yapmış. 2023 yılında 88, 2024 yılında ise 8 eylem yapmış. Kırsalda iyi basıyoruz anbean. Şehirde de polisimiz sürekli basıyor. Şehir operasyonlarında 6 bin 123 gözaltı. Bin 255 kişi tutuklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELEN TELEFON Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi motive eden bir cümlesi var. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok. Görev bildirilmesiyle ilgili bir anımı anlatayım. Bir telefon geldi. Direk şunu söyledi: 21 yıldır PKK ile mücadelemiz var. Bitirme noktasına geldik. Dağdaki eşkıya diyor. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman rakam vermiyor. 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar bölücü örgütüne nefes aldırmayacaksınız ve bu işi bitireceksiniz. Organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve göçle mücadele çok büyük bir sorumluluk. Gece gündüz demeden anadan, babadan, yardan, serden geçmeye var mısın' dedi. Benim bir sesim gitti başta. Ben de 'Allah'ın yardımı üzerimizde olur. Desteğiniz hep bakanlığımız üzerine olursa biz elimizden geldiğince bu işi yapmaya gayret ederiz. Allah bizi size mahcup etmesin' dedim. REKLAM FETÖ OPERASYONLARI FETÖ'ye 4 bin 130 operasyon yaptık. 6 bin 260 gözaltı yaptık. Bin 312 tutuklu var. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var 'Bataklığı kuruttuk ama sivrisinekler uğraşıyoruz.' MİT'le birlikte içeride ve dışarıda siber vatanda bıraktıkları izleri çok iyi takip ediyoruz. Açık kaynaktan da buluyoruz ama daha çok oradan buluyoruz. Kökü dışarıda aklı dışarda ipi dışarda. Neden sivrisinekler bitmedi? Dini duyguları istismar ediyorlar. Din istismarından kolay kurtulamıyorlar. İnanmayla ilgili bağımlılıktan insanlar kolay kurtulamıyor. DEAŞ da böyle. FETÖ bir istihbarat örgütü. Motifi din. Devleti ele geçirmek için. Bunla ilgili mücadelede en ufak tavizimiz yok. Her şey bir ihbarla başlıyor. Biz bunların dosyalarına çalışıyoruz. Bunlarda hiçbir özgüven kalmadı. Yaptıkları tek şey çevrimiçi dünyada bozgunculuk yapmak. Topluma nifak sokmak. İtibar suikastı yapmak.

"DEAŞ'A BİN 210 OPERASYON YAPTIK" Dünyada DEAŞ'la mücadeleyi yiğitçe yapan tek ülke Türkiye. Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var 'Teröristan kurdurmayacağız'. Trump 'DEAŞ'ı Obama kurdurdu' dedi. Bunların hepsi asimetrik savaşın aparatları. Bunların tek amacı Türkiye'nin huzurunu bozmak. Bin 210 operasyon yaptık. 2 bin 500 kişi gözaltına alındı. İçinde az da olsa yerli kişiler de var. DEAŞ hala kendisinin var olduğunu göstermeye çalışıyor. Sansasyonel operasyon yaparak kendisini göstermeye çalışıyorlar. Sol örgütler de böyle. Biz bunları takip ediyoruz. Sayıları etkinlikleri azalıyor. Santa Maria Kilisesi'nde saldırısı da bunlar yaptı. Cumhurbaşkanımıza anbean bilgi verdik. Cumhurbaşkanımız 24 saat süre verdi olay aydınlatmamız için. Her şey o araç başladı. O araç bizi 40'a yakın eve gördük. 10. saatte biz netice aldık. Bunu yüzde yüz DEAŞ yaptı. 27 tutuklama var burada. Olayı hala takip ediyoruz. Bunlara bu talimatı kim veriyorsa huzur iklimini hedef alıyor. REKLAM Bizim dönemimizde 125 terör eylemi engellendi. Bunlardan 91'i bombalı eylem. 1 Ekim EGM'ye bir saldırı girişimi var. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Santa Maria Kilisesi'nde saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. 6 Şubat Adliye saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. İdeal hedef sıfır eylem yapabilmeleri. Biz dünyadan daha iyiyiz. İstihbaratımız da polisimiz de kıyas götürmez. Dünya terörizmin finansmanıyla ilgileniyor. Biz de bunla ilgileniyoruz. Para olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bu parayı gayrimeşruyla elde ediyorlar. 170 operasyon yaptık bu konuda. 25 milyon 174 bin TL ele geçirdik. Bu noktada çok hassasız.

"HADİ FENOMENLER PAYLAŞIM YAPSINLAR DA GÖRELİM" Organize suç örgütlerine gelelim. Diz çöktürülmesi gayet doğal bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Şehir eşkıyalarına geçit veremeyiz' diyor. Bunların taptıkları tek şey para. Paranı verdiği güç bunlara ayrı bir kibir katıyor. Bu 'Sizden daha büyük millet, kolluk, kanun, polis, savcı var' demek. O yüzden böyle oturuyor ve vesikalık veriyor. Organize suç örgütlerinin yereli ulusalı vs hiçbiri umrumuzda değil. Hep şunu söylüyorum emniyetimize, 'Vatandaşımız bunlardan nefret ediyor. İster 3 kişilik olsun ister popüler olsun'. Devlete 'Bunların nefesini kes. Niye bunlardan korkayım' diyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ikiz kardeş. Birbirimiz için varız. Teknik ve fiziki takip arttı. Bizim yasalarımız sadece garip gurabaya mı uygulanacak? Bu kibir nereden geliyor? Bu kibrin kaynağı paraysa oraya basıyoruz. MASAK muhteşem çalışıyor. Bir ara fenomenler vardı? Neredeler şuan? Fenomenlerin görüntülerinde kabul edilecek bir görüntü var mıydı? MASAK, İçişleri, Siber Daire ve Adalet Bakanlığı işi çok iyi bir noktaya getirdiler. Hadi paylaşım yapsınlar da görelim. 1 hafta 10 gün sürer o da. Masak ile koordineli yürümek, valinin koordinasyonu ve hükümet duruşunda herhangi bir sorun yok. Arkadaşlarıma durmayın diyorum, çünkü cumhurbaşkanım böyle talimat veriyor. REKLAM KAFES OPERASYONLARI: DEVAMI GELECEK MERAK ETMEYİN Kafes-18 39 ilde bir operasyon yapıldı. Cumhurbaşkanına bilgi arz ediyorum, 'Ali Bey, Allah böyle işlere izin verir. Devam' dedi. 'Emriniz olur' dedim ve telefonu kapattım. Ertesi gün 300 gözaltı yaptık. Komançero'nun yaptığı şey Güney Amerika'dan kokain alıyor Avustralya'ya gönderiyor. Sahte pasaportla gelen de oluyor. Avustralya buraya teşekküre geliyor. Adamların endişe duyduğu bir durum. Biz 9 ayda bunları yapınca kendi aralarında bunu yapmayalım diye konuşuyorlar. Bakmayın bunların kibirli olduğuna 4 ay 6 ay ömürleri var. 34 ayrı operasyonda 83 milyar lira maddi değeri olan eşyaya el konuldu. 22 ulusal örgütler birden çok vilayette ismi duyulan örgüt. Yerel ise İstanbul'da bir semtte 'şekil' yapanlara deniyor. Bunlara göz açtırmayacağız. Bir yerden ihbar geldiği zaman hemen el koyuyoruz. Bize söyleyenlere 2-3 ay sabredin biz takip ediyoruz diyoruz. Vatandaşlarımıza söylüyorum polisimize istihbaratımıza güvenin. Devam eden projelerin sayısını vermedim daha. Onların sayılarını düzenli olarak alıyorum. Devamı gelecek merak etmeyin. Vatandaşın bildiği şeyi bizim bilmememizin imkanı yok diyorum teşkilata. Vatandaşın cesur ol, gayretli ol bizden istediği bu. Vatandaşın yanında biz lal oluyoruz. O konuşsun biz dinleyelim.

ÖRGÜTLERİN LÜKS ARAÇLARI EMNİYETTE Anket yaptık, yüzde 98 eliniz dert görmesin diyor. Bu araçlarla ilgili mahkeme, 'Emniyete tahsis edin' diyor. Zafer Müdürüm geldi, 'Ne yapalım' dedi, 'Ben de polisimin aracı olur' dedim. Polislere en havalı gözlüğü takın diyorum. Bu aracın distribütörü diyor ki, 'Polisimize öyle yakıştı ki, tüm bakımları benim' diyor. İlk defa söylüyorum. Bunlar Taksim'de duruyor. Baba oğul gelmiş bir gün, 'Binebilir miyim?' diyor polis sizin buyurun diyor. 13'ü Komançeronun. 1 tanesi fenomen arabası. Kısa zaman sonra gündemden düştü bu. Emniyetimize de moral oldu. Hiçbir masrafı yok. Sadece benzin masrafı var. Biz bunları yayınladıktan sonra diğer ülkelerde envanterden lüks araçlar çıkmaya başladı. Dünyada bu şekilde temin sadece bizde var. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden daha tehlikeli görüyoruz. Teröristlerin de finansmanı bu. Bunun arz tarafını büyük arz ve sokaktaki tarafı olarak ikiye ayırdık. İstanbul'da Esenyurt'ta ve genelinde bir yazılım yapıldı. Biz 85 milyon seferberlikle mücadele etmemiz gerek diyoruz. Gördüğünüzü bize söyleyin. Gelen ihbarlarla suçun haritasını çıkarıyoruz. Vatandaş şu köşede bir şey var görmüyorsunuz diyor. Biz her zaman bunu söyle diyoruz. Gittikçe artıyor. 112'yi arayın, isim vermenize de gerek yok. Bunlar hep değerlendiriliyor. Bakanlığın bir uygulaması var oradan da söyleyin. Toplu bir mücadele istiyorum. Biz bu ülkeye uyuşturucu gelemez hale getirmek istiyoruz. Biz bunlara hayatı zehir edeceğiz. Bu işin talep tarafı da var. Cumhurbaşkanımız her fırsatta söylüyor. Yapılan anketlerde yüzde 75'i evde kullandığını söylüyor. Aile çok önemli. Medyaya da çok iş düşüyor. Bu ayıplanacak bir iş değil, sahip çıkmalıyız. Her ülke bizim gibi şeffaf rakamları vermiyor. Biz veriyoruz. Bazı ülkeler artık pes etmiş durumda. Bizde aile var. Çok daha iyi olacağız. 9 ayda 107 ton uyuşturucu yakaladık. REKLAM