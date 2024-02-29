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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: 2023 büyüme rakamları açıklandı - Para Haberleri

        2023 büyüme rakamları açıklandı

        Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4.5 büyüdü. Kişi başı gelir geçen yıl 13 bin 110 dolara ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:14
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        2023 büyüme rakamları açıklandı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü. Beklenti yıllık büyümenin yüzde 4.4 gelmesi yönündeydi.

        Türkiye 2022 yılında yüzde 5.3'lük büyüme kaydetmişti.

        Yıllara göre büyüme oranları:

        Yıl Büyüme (%)
        2000 7,0
        2001 -5,9
        2002 6,4
        2003 6,0
        2004 9,5
        2005 9,1
        2006 7,0
        2007 5,1
        2008 0,7
        2009 -4,8
        2010 8,6
        2011 11,0
        2012 4,8
        2013 8,7
        2014 4,9
        2015 6,0
        2016 3,3
        2017 7,5
        2018 3,1
        2019 0,9
        2020 1,7
        2021 11,8
        2022 5,3
        2023 4,5

        Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

        SADECE TARIM DARALDI

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7.8, hizmetler yüzde 6.4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4.6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1.3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1.2 ve sanayi yüzde 0.8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0.2 azaldı.

        Detaylar geliyor...

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