Ambulansı ‘boş’ diye durduran sürücü trafikteki cehaleti de gösterdi

İstanbul Bahçelievler’de bir motosiklet sürücüsü ambulans içinde hasta olmadığını ve boş yere siren çaldığını iddia ettiği ambulans şoförü ile tartıştı. Ambulansın içindeki hastayı görünce de durmadı ve bu defa da “Aciliyeti var mı” diye sordu. Ambulans şoförünün cep telefonu ile kaydettiği anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken trafiğe çıkanların bilgisizliğini de gözler önüne serdi.

Trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olan ambulanslar bu üstünlüğü sirenlerini ve çakar lambalarını açtığında devreye sokar. Hastaneye acil hasta yetiştirdiğini bildiğimiz ambulansların tek işlevi bu değil. Hastaneye yetiştirmesi gereken hastayı adresinden almaya gittiği gibi nakil gereken bir hastaya organ yetiştirmek üzere de trafikte seyredebilir. Bir başka hayati konuda kazalar, yangınlar ve doğal afetler… Bu durumlarda da ambulansın geçiş üstünlüğüne saygı göstermek hem insani hem de yasal zorunluluk.

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AMBULANSI GÖRÜNCE YAPILMASI GEREKEN

Peki trafikte ambulans görünce ne yapmak gerekiyor? Çok basit, ambulansın geçmesine izin verecek şekilde durmak ve ambulans geçtikten sonra yola devam etmek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 142. Maddesi de şöyle diyor:

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür bir işaretini alan ve araç sürücüleri bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak ve bu araçlar tarafından tamamen geçilinceye kadar beklemek mecburiyetindedirler.

Bir kavşakta iken böyle bir işaret alan araç sürücüleri derhal kavşağı boşaltmak ve gerekiyorsa emniyetli bir mesafe uzaklaştıktan sonra geçişi engellemeyecek şekilde durmak ve geçiş üstünlüğüne haiz araçlar tamamen geçinceye kadar beklemek mecburiyetindedirler.

PARA CEZASI UYGULANIYOR

Ambulansa yol vermemenin cezası da bulunuyor. 6 Aralık 2023’te yine İstanbul Maltepe’de yaşanan bir vakada ambulansa yol vermeyen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araçlardan görülür veya duyulur işaretler almasına rağmen yol vermeme" maddesinden 436 lira, "saygısızca araç kullanma"dan 436 lira, "sürekli sol şeridi ihlal etme"den de 951 lira olmak üzere toplamda 1823 lira idari para cezası kesilmişti. Ehliyetine de de geçici olarak el konulmuştu.

O tarihte yapılan tartışmalarda cezaların yeterli olup olmadığı da gündeme gelmişti.