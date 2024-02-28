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        Haberler Gündem Güncel Pes artık! İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü 'Ambulansta hasta var mı' kontrolü yaptı - Güncel haberler

        Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti; hastayı görünce 'Aciliyeti var mı' diye sordu

        İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü ambulans içinde hasta olmadığını ve boş yere siren çalındığını iddia ederek ambulans şoförüyle tartıştı. Akılalmaz anlarda sürücü ayrıca ambulans içindeki sağlık görevlisine "Aciliyeti var mı?" diye sordu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:50
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        Pes artık! 'Ambulansta hasta var mı' kontrolü yaptı
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        Bahçelievler'de bir motosiklet sürücüsü ambulans içinde hasta olmadığını ve boş yere siren çalındığını iddia ederek ambulans şoförüyle tartıştı.

        DHA'nın haberine göre hastane önünde ambulans şoförü içerideki hastayı gösterince motosiklet sürücüsü, "Aciliyeti var mı?" diye sordu.

        O anlar ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, Bahçelievler’de özel bir hastanenin önünde yaşandı. İddiaya göre, ambulans şoförü hastane önüne ambulansı park ettiği sırada, motosiklet sürücüsü ambulansın hasta taşımadığını iddia ederek küfür etmeye başladı. Sirenlerin boş yere açıldığını söyleyen motosiklet sürücüsü ile ambulans şoförü arasında tartışma çıktı. Şoför kendisine inanmayan sürücüye ambulans içindeki hastayı gösterdi. Hastayı ve sağlık görevlisini gören sürücü ise 'Aciliyeti var mı?' diye cevap verdi. O anlar, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

        HASTAYI GÖRDÜ 'ACİLİYETİ VAR MI?' DİYE SORDU

        Ambulans içindeki sağlık görevlisine "Aciliyeti var mı?" diye soran motosiklet sürücüsü, kendisini cep telefonuyla kaydeden ambulans şoförüne de, "Sen niye sinyal vermiyorsun, bu kadınla ne alakası var?" şeklinde ifadeler kullanarak, küfürler savurdu.

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