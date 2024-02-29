Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı

Dünyada her geçen gün daha da büyüyen yapay zeka çılgınlığı, 'Hangisi gerçek, hangisi sahte?' tartışmalarını da gün geçtikçe artırıyor.

Macron … before his political life.



🤷‍♂️🤣



pic.twitter.com/s1tafN652i — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 26, 2024 Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında paylaşılan ve hızla yayılan görüntülerden biri de bunun son örneği oldu. Sosyal medya platformu X'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ait olduğu öne sürülen farklı kıyafet ve saç stilleri ile dans eden adamın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULDU ARALIK AYINDA YASA ONAYLANMIŞTI Avrupa Birliği (AB) kurumları, ChatGPT ve Gemini gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasa konusunda Aralık 2023'te anlaşma sağlamıştı. AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve dünyada yapay zekaya yönelik ilk kapsamlı kuralları getirecek "Yapay Zeka Yasası" konusunda uzlaşı sağlandığını açıklamıştı. Buna göre, Avrupa ülkelerinde kullanılacak yapay zeka sistemlerinin güvenli olması, temel haklara ve Birlik değerlerine saygılı göstermesi gerekecek. Yapay zeka sistemleri topluma zarar verme ihtimaline göre "risk temelli" bir yaklaşımla düzenlenecek. Yüksek riskli yapay zeka sistemlerine daha katı kurallar getirilecek. Yapay zekayı basit yazılım sistemlerinden ayıracak açık kriterler belirlenecek. Yapay zekanın, hiçbir durumda üye ülkelerin ulusal güvenlik konusundaki yeterliliklerini veya bu alanda görevlendirilen herhangi bir kuruluşu etkilememesi sağlanacak. Yapay zeka kanunu, yalnızca askeri veya savunma amaçlı kullanılan sistemler için geçerli olmayacak.