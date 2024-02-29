Beşiktaş, Fernando Santos'la kalesini gole kapattı!

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Beşiktaş'ta Fernando Santos etkisi kendini göstermeye başladı.

Portekizli teknik adamın daha önce çalıştırdığı takımlar savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çekerken, deneyimli hoca bu alandaki başarısını siyah-beyazlılara da taşıdı.

SON 6 MAÇTA 1 GOL YEDİ Son maçlarda rakip hücumculara kalesinde kolay gol şansı vermeyen Beşiktaş, son 6 karşılaşmada sadece 1 gol yedi. Bu süreçte sadece Antalyaspor ile oynanan kupa maçında kalesinde 1 gole izin veren siyah-beyazlılar, diğer 5 maçta ise kalesini gole kapattı. İŞTE O MAÇLAR: 2-0 - Trabzonspor 2-1 - Antalyaspor (Türkiye Kupası) 0-0 - Kayserispor 2-0 - Konyaspor 2-0 - İstanbulspor 2-0 - Konyaspor (Türkiye Kupası) REKLAM