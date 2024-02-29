Beşiktaş, Fernando Santos'la kalesini gole kapattı!
Beşiktaş'ın başında 11 maça çıkan teknik direktör Fernando Santos, yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Son maçlarda özellikle savunmada başarılı bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, son 6 maçta kalesinde sadece 1 gole izin verdi.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Beşiktaş'ta Fernando Santos etkisi kendini göstermeye başladı.
Portekizli teknik adamın daha önce çalıştırdığı takımlar savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çekerken, deneyimli hoca bu alandaki başarısını siyah-beyazlılara da taşıdı.
SON 6 MAÇTA 1 GOL YEDİ
Son maçlarda rakip hücumculara kalesinde kolay gol şansı vermeyen Beşiktaş, son 6 karşılaşmada sadece 1 gol yedi. Bu süreçte sadece Antalyaspor ile oynanan kupa maçında kalesinde 1 gole izin veren siyah-beyazlılar, diğer 5 maçta ise kalesini gole kapattı.
İŞTE O MAÇLAR:
2-0 - Trabzonspor
2-1 - Antalyaspor (Türkiye Kupası)
0-0 - Kayserispor
2-0 - Konyaspor
2-0 - İstanbulspor
2-0 - Konyaspor (Türkiye Kupası)
Beşiktaş söz konusu 6 maçın öncesinde oynadığı 6 karşılaşmada ise kalesinde tam 8 gol görmüştü.
Siyah-beyazlılarda gün geçtikçe hem Santos oyunculara, hem de oyuncular Santos'a uyum sağladı ve bu sayede özellikle savunmada takımın performansı üst seviyeye çıktı.
HÜCUMDA DA TOPARLANMA VAR
Beşiktaş, son 6 maçtaki performansıyla savunmanın yanı sıra hücumda da kıpırdanma yaşadı. Siyah-beyazlılar, son 6 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
Kartal bundan önceki 6 maçlık periyotta ise 8 gol atmıştı.