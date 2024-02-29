Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak

Yazıları 1,5 ay önce astığını ve o günden beri herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını söyleyen Akkurt, “Çok tartışma ve kavga çıkıyor, bu durumun önüne geçebilmek açısından böyle bir karar aldık. Bu durumdan yüzde 100 memnunuz. Yazıları astığımız günden bu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Kavga ve tartışma olmaması sebebiyle bu durum kahveye gelen vatandaşların da hoşuna gidiyor. Din, dil, siyaset gibi sebeplerden tartışmalar ve kavgalar çıktı, böyle olunca ben müşterilerimi kaybettim, insanlar birbirlerini kırdı. Dolayısıyla biz de böyle bir karar aldık. Böyle konular birbirimizi kırmaya değmez. Bütün kahvehanelerde bu uygulamanın yapılmasını isterim kavganın ve tartışmanın önüne geçebiliyoruz” dedi.