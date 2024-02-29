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        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak

        Adana'da bir kahvehanede görenleri şaşırtan bir yasak uygulanmaya başlandı. Oyun oynayıp çay içen müşterilerinin siyasi konular nedeniyle kavga etmesinden bıkan kahvehane sahibi Zeki Akkurt, iş yerinin çeşitli yerlerine, 'Bu kahvede siyaset yapmak, din, dil, ırk tartışmak yasaktır' yazıları astı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:02
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        Adana'da bir iş yerinde oyun oynayıp çay içen müşterilerinin siyasi konular nedeniyle kavga etmesinden bıkan kahvehane sahibi Zeki Akkurt (36), kahvehanenin çeşitli yerlerine, ‘Bu kahvede siyaset yapmak, din, dil, ırk tartışmak yasaktır’ yazıları astı.

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        DHA'da yer alan habere göre Akkurt, “İnsanlar birbirlerini kırdı, çok tartışma ve kavga çıkıyordu. Yazıları astığımız günden bu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Bu durum gelen vatandaşların da hoşuna gidiyor” dedi.

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        Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde kahvehane işleten Zeki Akkurt, oyun oynayıp çay içen müşterilerinin siyaset, din, dil, ırk tartışmaları nedeniyle sürekli kavga etmesi nedeniyle tartışmalara son verecek bir uygulama başlattı.

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        ‘Bu kahvede siyaset yapmak, din, dil, ırk tartışmak yasaktır’ yazılı uyarıcı kağıtlar hazırlatan Akkurt, bunları iş yerinin içi ve dışındaki gözle görülebilecek her yere astı.

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        Zeki Akkurt, yıllardır kısır döngüye giren bu meseleler yüzünden insanların hem gereksiz sebeplerle aralarının bozulduğunu hem de iş yerinin huzurunun kaçtığını söyledi.

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        Yazıları 1,5 ay önce astığını ve o günden beri herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını söyleyen Akkurt, “Çok tartışma ve kavga çıkıyor, bu durumun önüne geçebilmek açısından böyle bir karar aldık. Bu durumdan yüzde 100 memnunuz. Yazıları astığımız günden bu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Kavga ve tartışma olmaması sebebiyle bu durum kahveye gelen vatandaşların da hoşuna gidiyor. Din, dil, siyaset gibi sebeplerden tartışmalar ve kavgalar çıktı, böyle olunca ben müşterilerimi kaybettim, insanlar birbirlerini kırdı. Dolayısıyla biz de böyle bir karar aldık. Böyle konular birbirimizi kırmaya değmez. Bütün kahvehanelerde bu uygulamanın yapılmasını isterim kavganın ve tartışmanın önüne geçebiliyoruz” dedi.

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        Kahvehanenin daimi müşterilerinden Murat Duran (42) ise artık siyaset yerine futbol ağırlıklı sohbetler yaptıklarını anlattı.

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        Duran, “Burada ve çevre genelinde bu konulardan kaynaklı aşırı derecede tartışma oluyordu, gerek yok böyle şeylere. Bu uygulamanın yapılması kesinlikle iyi oldu. Biz tartışıyoruz, millet tartışıyor, birbirlerinin kalbini kırıyor. Artık bu konular olmayınca futbol konuşuyoruz, dertleşiyoruz, şakalaşıyoruz. Bizim için daha iyi oldu bu konular. Böylelikle kafamız gayet rahat, sohbetimiz rahatladı, insanlar artık kalp kırmıyor, birbirleriyle vakit geçiriyorlar” diye konuştu.

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