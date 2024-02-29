Trabzon'da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

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