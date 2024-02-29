Trabzon'da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüphe üzerine durdukları ticari takside yaptıkları aramada Y. M'nin üzerinde 60 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda, şüpheli Y. M. gözaltına alındı.
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