Avrupa'nın en yaşlı kralı 87 yaşındaki V. Harald Malezya'da hastaneye kaldırıldı

Kralın özel doktorunun da Langkawi'de olduğu belirtildi ve doktoru sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Açıklamada, "Majestelerine hastanede iyi bakılıyor ve iyi tedavi görüyor. Majesteleri birkaç gün daha hastanede kalacak. Ülkesine dönüşüyle ilgili henüz bir karar verilmedi" denildi.