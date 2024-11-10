Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katılacak.

Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek.