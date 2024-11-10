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        Haberler Gündem Politika Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor | Son dakika haberleri

        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Çankaya Köşkünde toplanıyor. Toplantı saat 14.30'da başlayacak. Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:05
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        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
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        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanıyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katılacak.

        Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek.

        İŞTE MASADAKİ KONULAR

        Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

        Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

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