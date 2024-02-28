Oğuzhan Genç yazdı: Kupa yolu artık açık
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi
Santos, İstanbulspor maçına göre 11'de sadece 2 değişiklik yaparak kupada hataya yer vermeyeceğini gösterdi.
Onur Bulut'un yerine Svensson günler sonra formayı alırken Cenk Tosun'un yokluğunda ise Salih Uçan sahadaydı. Beşiktaş, ligdeki Konyaspor maçından farklı olarak topu bu kez başından itibaren ayağına aldı.
Yarım saat geride kalırken oran %72-28'di ama kaleye bulan isabetli şut da yoktu.
Yine kanatta başlayan ve "etkili olmaya çalışan" Muçi, 32'de cepheden gördüğü kaleye uzaklardan sert vurdu, kaleci Deniz'den seken topu Salih tamamladı.
Bu stattaki 400. golü attığı için plaket aldığı gecede, taraftarla da soğukluğu tam anlamıyla gidermiş oldu.
İlk yarı böyle biterken Gedson'un cezası nedeniyle derbide de oynaması beklenen Salih çıktı, Cenk Tosun oyuna girdi. Tosun Paşa, 58'de Gedson'un ortasında kafayı vurarak yarı finalin kapısını tam anlamıyla açtı.
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü'nün rakibi oldu. Bu sezonun elde kalan en önemli hedefi için yol iyice açıldı diyebiliriz.
Galatasaray derbisi öncesinde ise hücum için Santos'un biraz daha mesai harcaması gerek... Ancak ileride beklenen akıcılık olmasa da geride de artık bir gerçek var: Beşiktaş gol yemiyor...
Bu serinin bozulmasına ramak kala çizgiden inanılmaz bir top çıkaran Necip Uysal'ı da özellikle tebrik etmek gerek.