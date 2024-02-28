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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: Kupa yolu artık açık - Futbol Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Kupa yolu artık açık

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi

        Giriş: 28.02.2024 - 22:53 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:53
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        Santos, İstanbulspor maçına göre 11'de sadece 2 değişiklik yaparak kupada hataya yer vermeyeceğini gösterdi.

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        Onur Bulut'un yerine Svensson günler sonra formayı alırken Cenk Tosun'un yokluğunda ise Salih Uçan sahadaydı. Beşiktaş, ligdeki Konyaspor maçından farklı olarak topu bu kez başından itibaren ayağına aldı.

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        Yarım saat geride kalırken oran %72-28'di ama kaleye bulan isabetli şut da yoktu.

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        Yine kanatta başlayan ve "etkili olmaya çalışan" Muçi, 32'de cepheden gördüğü kaleye uzaklardan sert vurdu, kaleci Deniz'den seken topu Salih tamamladı.

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        Bu stattaki 400. golü attığı için plaket aldığı gecede, taraftarla da soğukluğu tam anlamıyla gidermiş oldu.

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        İlk yarı böyle biterken Gedson'un cezası nedeniyle derbide de oynaması beklenen Salih çıktı, Cenk Tosun oyuna girdi. Tosun Paşa, 58'de Gedson'un ortasında kafayı vurarak yarı finalin kapısını tam anlamıyla açtı.

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        Beşiktaş, Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü'nün rakibi oldu. Bu sezonun elde kalan en önemli hedefi için yol iyice açıldı diyebiliriz.

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        Galatasaray derbisi öncesinde ise hücum için Santos'un biraz daha mesai harcaması gerek... Ancak ileride beklenen akıcılık olmasa da geride de artık bir gerçek var: Beşiktaş gol yemiyor...

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        Bu serinin bozulmasına ramak kala çizgiden inanılmaz bir top çıkaran Necip Uysal'ı da özellikle tebrik etmek gerek.

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