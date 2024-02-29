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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı! - Güncel haberler

        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!

        İstanbul Arnavutköy'de dün cadde ortasında duran bir araçtan inen 3 kişi, uzun namlulu silahlarla sokaktan geçen iki kişiye saldırı düzenledi. Kaçan kişiler şans eseri kurtulurken, korkunç anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:25
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        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
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        Arnavutköy'de caddede yürüyen 2 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Hafif ticari araçla olay yerine gelen 3 kişi uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı.

        DHA'da yer alan habere göre o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün 18.00 sıralarında meydana geldi.

        ARAÇTAN İNİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

        Cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi ellerinde bulunan uzun namlulu silahlarla 2 kişiye saldırı düzenlendi.

        Saldırganlar tarafından bir süre kovalanan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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