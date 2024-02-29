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        Haberler Gündem Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu - Güncel haberler

        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu

        Kayseri'de ailesiyle tartıştığı sırada elindeki tabanca ateş alan 43 yaşındaki Kadir Ö., kazara kendisini vurdu. Yaralanan Kadir Ö., hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 01:35 Güncelleme: 29.02.2024 - 01:35
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        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
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        Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi, Ulubatlı Caddesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi.

        İddiaya göre Kadir Ö., henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştığı sırada elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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