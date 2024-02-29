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        Haberler Gündem Güncel Bursa kıyılarında oluşan mavi renkli parlamalar, görenleri büyülüyor

        Bursa kıyılarında oluşan mavi renkli parlamalar, görenleri büyülüyor

        Bursa'da Marmara Denizi kıyılarında planktonların artması sonucu suda yer yer mavi ışıklı görüntüler oluştu. Vatandaşlar, nadir rastlanan doğa olayını izlemek için gece saatlerinde sahile gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 06:53 Güncelleme: 29.02.2024 - 06:58
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        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
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        Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

        VATANDAŞLAR GECE SAATLERİNDE SAHİLE GİTTİ

        Bursa'nın özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

        PARLAK MAVİ IŞIK

        AA'nın haberine göre; deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

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        NADİR RASTLANAN DOĞA OLAYI

        Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

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        #Marmara Denizi
        #haberler
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