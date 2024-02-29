Bursa kıyılarında oluşan mavi renkli parlamalar, görenleri büyülüyor
Bursa'da Marmara Denizi kıyılarında planktonların artması sonucu suda yer yer mavi ışıklı görüntüler oluştu. Vatandaşlar, nadir rastlanan doğa olayını izlemek için gece saatlerinde sahile gitti
Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.
VATANDAŞLAR GECE SAATLERİNDE SAHİLE GİTTİ
Bursa'nın özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.
PARLAK MAVİ IŞIK
AA'nın haberine göre; deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.
NADİR RASTLANAN DOĞA OLAYI
Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.