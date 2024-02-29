Balıkesir'de yürek yakan olay, Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi’nde yaşandı. Nilay Topçu ile İstanbul'da özel bir firmada çalışan eşi İsmail Topçu, çocukları olmayınca tedavi görmeye başladı.

İKİZ ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ

DHA'da yer alan habere göre çiftin, uzun süren tedavinin ardından 5 yıl önce, tek yumurta ikizi olan Ulaş ve Altay adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

KUSMUĞU NEFES BORUSUNA KAÇTI

Ocaklar Anaokulu'na giden ikiz kardeşlerden Ulaş Topçu, önceki gün evde rahatsızlanarak kustu. İddiaya göre kusmuğu nefes borusuna kaçan Ulaş, annesi tarafından Ocaklar Sağlık Ocağı'na götürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulaş Topçu, kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulaş Topçu’nun cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

İstanbul Sarıyer’de toprağa verileceği öğrenilen Ulaş Topçu’dan geriye, tek yumurta ikizi kardeşi Altay ile birlikte çekilen fotoğrafları kaldı.