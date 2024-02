Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca, hedeflerinin kupaya uzanmak olduğunu söyledi.

Visca, Papara Park'ta oynanan maçın ardından gazetecilere, yarı final için takım arkadaşlarını tebrik ettiğini söyledi.

Oyunu 90 dakika kontrol ettiklerini belirten Visca, "Fazla pozisyona girdik, rakip takıma fazla pozisyon vermedik. Son haftalar yeniden takım ruhu kazanmaya başladık. En önemlisi de o benim için. Turu geçtik ama daha yarı finalde 2 maç var. Hedefimiz kupa ve ligde üçüncü olmak. Doğru yoldayız, inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

Visca, önceki takımına karşı galibiyet golü attığının hatırlatılması üzerine, "Öncelikle takım olmak önemli, gol atmak, asist vermek herkesi mutlu ediyor ama biliyorsunuz ben takım için oynuyorum. Gol attım, turu geçtik ama devam etmek gerekiyor. Futbolda geçmiş yok." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da oynamaktan gurur duyduğunu vurgulayan kanat oyuncusu, son haftalarda oyun olarak, takım olarak çok iyi gittiklerini ve bunu devam ettirmeleri gerektiğini kaydetti.

Edin Visca, takımdaki genç oyunculara şu tavsiyelerde bulundu:

"Ben futbola 16 yaşımda başladım, geç başladım. Şu ana kadar futbolu her gün 24 saat yaşıyorum, futbolun değerini biliyorum. O yüzden dediğim gibi doğru yaşamak, bugün gol atıyorsun, asist yapıyorsun ama yarın yeni bir maça çıkıyorsun, her günü doğru yaşamak önemli. Futbol her zaman karşılığını veriyor. Nasıl idmana çıkıyorsan, futbol sana öyle karşılığını veriyor. Kendime iyi bakıyorum, kendimi iyi hissediyorum Trabzon'da. Burada daha çok kupalar kazanmak istiyorum."

- "Her hafta bir öncekinden daha iyi gidiyoruz"

Bordo-mavili takımın oynadığı son 5 maçını kazandığı hatırlatılan Bosnalı oyuncu, Trendyol Süper Lig'de 4 Mart Pazartesi deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacakları maça ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Beşiktaş maçında çok iyi oynadık, ondan sonra sonuçlar bizim için dönmeye başladı. Dediğim gibi futbolda özellikle gol atarak herkesi yenmek istiyoruz. Bugünkü gibi, son hafta gibi oyun olarak sabırlı ve planlı oynuyoruz. Her hafta bir öncekinden daha iyi gidiyoruz, ileri gidiyoruz. İnşallah buna devam edeceğiz. Daha 10 maç var, kupada yarı final var, inşallah final olacak. Aynı ciddiyetle Alanya'ya gitmek istiyoruz. Trabzonspor büyük camia. Onun için aynı ciddiyetle takım arkadaşlarımla aynı mantaliteyle pazartesi maça çıkacağız."