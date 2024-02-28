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        Haberler Magazin Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı: ABD'de defnedilecek - Magazin haberleri

        Tolga Savacı, ABD'de defnedilecek

        Geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybeden usta oyuncu Tolga Savacı'nın cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Savacı, cumartesi günü vasiyeti üzerine ABD'nin New Jersey eyaletinde defnedilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:50
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        Tolga Savacı, pazartesi günü ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

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        "YÜREĞİM KANIYOR"

        Tolga Savacı'nın vefatını 2015'te evlendiği eşi Nermin Bezmen duyurdu; "Yüreğim kanıyor. Kaybettim dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda... Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..."

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        Eşi Tolga Savacı'nın vefatıyla sarsılan Nermin Bezmen, bu paylaşımına da "Canım sevdiceğim Pir Sultan Abdal’ı canlandırdığı tiyatro oyununda seslendirmişti. Sanki bana söylemiş gibi dinliyorum şimdi… Ah benim dev yürekli Abdal’ım… Işığınla buluş aşkım benim" notunu düştü.

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        Tolga Savacı'nın ablası Sibel Savacı ise acısını şu sözlerle paylaştı; "Güzel ruhlum, koca yüreklim, savaşçı canım kardeşim, dostum, arkadaşım... Tolga Savacı maalesef ansızın aramızdan ayrıldı. Huzur içinde uyu bir tanem, değerli, bir tanecik kardeşimiz.... Tarifsiz üzgünüz... Değerlerinle, gönlünle tüm varlığınla bu yaşamı bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Bir tanemiz evladı Atilla'ya, sevgili eşi Nerminciğime, tüm sevenlerine de sabır dilerim... Huzur içinde uyu, yolun ışık olsun...Tolgam."

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        "BEN HAKKIMI HELAL ETTİM, SEN DE HELAL ET"

        1993 – 1995 arasında Tolga Savacı ile evlilik yaşayan Aylin Livaneli de acı haberin ardından duygusal bir mesaj yayımladı. Livaneli; "Ben ve ailem dün aldığımız acı haberle çok sarsıldık. Evliliğimizi yürütememiş olmamıza rağmen Tolga ile birbirimize olan sevgimiz ve saygımız hiç bitmedi. Hep arkadaş kaldık. Çok özel, dürüst, zarif, mert ve Sibel’in dediği gibi savaşçıydı. Kendisi gitti, geriye acı - tatlı anılar, pişmanlıklar ve söylenmemiş sözler kaldı. Tolga’nın güzel oğlu Atilla Toğan’ın, sevgili ablaları Zeynep Savacı ve Sibel Savacı'nın ve eşi Nermin Bezmen'in ve biricik oğlunun annesi Özlem İbrahimoğlu'nun başı sağolsun. Mekânın cennet, biliyorum. Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen. Yattığın yer incitmesin. Elveda…" ifadelerine yer verdi.

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        ABD'DE DEFNEDİLECEK

        Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı. Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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        Ünlüler, Tolga Savacı'ya sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla veda etti;

        Filiz Akın:         Nermin Bezmen'in eşi Sibel Savacı'nın kardeşi Tolga Savacı'yı, güzel bir insanı daha kaybetmişiz... Sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

        Hülya Avşar: Çok üzgünüm.

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        Hamdi Alkan: Çok güzel işler yaptık, keyifli anılar biriktirdik seninle.. Ve bir anda kahredici haberin geldi.. Canım kardeşim Tolga, huzur içinde uyu.

        Süha Uygur: Tolga Savacı… Dünya beyefendisi bir insanı kaybettik… Ailesine ve tüm sevenlerine sonsuz sabır diliyorum… Cennet mekânın olsun...

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        Ayşegül Aldinç: Ah canım, güzel adam. Ruhun şâd olsun. Huzur içinde uyu. Ne zarifti. Ne kibardı. Birlikte 'Yeşil Bir Dünya' filminde oynamıştık. Eşi Nermin Bezmen'e, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dilerim.

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        Itır Esen: Çok üzgünüm... Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Devrin daim olsun Tolga Savacı.

        Melek Baykal: Çok üzüldüm... Ailesine ve eşine sabırlar diliyorum. Nurlarda uyu güzel insan. Mekânın cennet olsun.

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        Zafer Algöz: Tolga Savacı'yı kaybettik... Sevenlerinin başısağ olsun. Allah rahmet eylesin.

        Soner Arıca: Mankenliğe başladığım yılların başında tanıdım, birlikte iki - üç projede çalıştık. Onunla ilgili kesinlikle çok iyi izler var aklımda... Çok erken bir veda bu... Çok hüzün verici... Üzgünüm.

        Cem Davran: Çok üzücü bir haber... Uzun yıllar önce bir filminde sesi olmuştum, çok gençtik... Hayat çok acayip, huzur içinde uyusun.

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        Yalçın Dümer: Canım Tolga'cığım, arkadaşım... Şaka mı bu? Çok üzgünüm çok...

        Yeşim Salkım: Çok üzgünüm... Güzel ve kibar bir adam daha gitti hem de çok erken... Sevgili Sibel Savcı ve eşine Nermin Bezmen başsağlığı diliyorum ve tabii ki evlatlarına ve sevenlerine... Çok gençti daha...

        Temel Gürsu: Birçok filmde birlikte çalıştığım can kardeşim Tolga Savcı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun canım kardeşim.

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        Banu Alkan: 'Seviyorum' filminden görüntüler... Nurlar içinde uyu... Sinemanın büyük kaybı... Acımız çok büyük...

        Serpil Çakmaklı: Yine çok sevdiğim meslektaşım, arkadaşım, güzel insan Tolga Savacı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Tüm güzel insanlar teker teker aramızdan ayrılıyor. İnsan hayatı her an, her saniye değişken bir yol... Acı sürprizlerle son bulurken her zaman ölümün varlığını unutuyor aklımıza dahi getirmiyoruz. Acılı ailesine kız kardeşleri canım Sibal Savacı, Zeynep Savacı eşi Nermin Bezmen'e sabırlar diliyorum o kadar zorki insanın yakınlarını kaybetmesi... Yaşayan herkes bu acıyı anlayabilir. Mekânın cennet olsun boncuk gözlüm, huzurla uyu... 3 film çektik seninle çok güzel anılar biriktirdik. Bir gün dahi kimseyi kırmadın, incitmedin güle güle...

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        TOLGA SAVACI HAKKINDA

        Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963'te İstanbul’da doğdu. Ablası emekli manken Sibel Savacı. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi bulunuyor. Tolga Savacı'nın Toğan Atilla Savacı adında bir de oğlu var.

        Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983'te mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

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        Oyunculuğa 1985'te 'Arzu' adlı filmde Banu Alkan ile başrol oynayarak başlayan Tolga Savacı, 1980'lı yılların sonunda kariyerinin zirvesine çıktı.

        Tolga Savacı, son olarak 2014'te 'Kurt Seyit ve Şura' adlı dizide 'Ahmet Yahya'yı canlandırdı.

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        Tolga Savacı, oyunculuktan uzaklaşarak ABD'ye yerleşmesini şu sözlerle dile getirmişti; "Biz maalesef ki Yeşilçam’ın artık kasetlere hapsolmuş 1980’li yıllarında Türk sinemasında bulunduk. 1970’li yılların olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadı ama bunu başardık. O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım.”

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        Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992 - 1993'te “Coke N'Roll” adında bir müzik programı sundu.

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        İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan’da, iki yıl boyunca butik otel işleten Savacı, 3'üncü evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı.

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        Tolga Savacı, Nermin Bezmen ile birlikte 2015'te ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti. Savacı, ABD'de klasik otomobil tamiratı üzerine bir iş yeri açmıştı.

        #tolga savacı

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