Banu Alkan: 'Seviyorum' filminden görüntüler... Nurlar içinde uyu... Sinemanın büyük kaybı... Acımız çok büyük...

Serpil Çakmaklı: Yine çok sevdiğim meslektaşım, arkadaşım, güzel insan Tolga Savacı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Tüm güzel insanlar teker teker aramızdan ayrılıyor. İnsan hayatı her an, her saniye değişken bir yol... Acı sürprizlerle son bulurken her zaman ölümün varlığını unutuyor aklımıza dahi getirmiyoruz. Acılı ailesine kız kardeşleri canım Sibal Savacı, Zeynep Savacı eşi Nermin Bezmen'e sabırlar diliyorum o kadar zorki insanın yakınlarını kaybetmesi... Yaşayan herkes bu acıyı anlayabilir. Mekânın cennet olsun boncuk gözlüm, huzurla uyu... 3 film çektik seninle çok güzel anılar biriktirdik. Bir gün dahi kimseyi kırmadın, incitmedin güle güle...