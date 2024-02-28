Antalya'da kan donduran olay, dün saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi.

"MOBBING" NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz (60) ve Erdal Vuran (36) arasında iddiaya göre 'mobbing' nedeniyle tartışma çıktı.

EKMEK BIÇAĞIYLA 7 KEZ BIÇAKLADI Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Kanmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ Ancak Kanmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu.