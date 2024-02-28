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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya son dakika haberleri: Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti

        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!

        Antalya'da, zabıta memuru 36 yaşındaki Erdal Vuran, kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı 60 yaşındaki İsmail Kanmaz'ı, 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Kavga ve bıçaklama anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:22 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:42
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        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
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        Antalya'da kan donduran olay, dün saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi.

        "MOBBING" NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz (60) ve Erdal Vuran (36) arasında iddiaya göre 'mobbing' nedeniyle tartışma çıktı.

        EKMEK BIÇAĞIYLA 7 KEZ BIÇAKLADI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Kanmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Ancak Kanmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu.

        KAVGA KAMERADA

        İkili arasındaki kavga ve bıçaklama anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Erdal Vuran'ın Kanmaz'ı bıçakladığı, vatandaşların ikiliyi ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavga ayrıca bir iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıdı.

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