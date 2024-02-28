AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!

Niğde'de, kent merkezindeki bir iş merkezinin 6'ncı katında, ailesinin yanında oyun oynarken korkuluğa tırmanan 3-4 yaşlarındaki çocuk, bir anda boşluğa düştü.

HER KATA GÜVENLİK FİLESİ GERİLMİŞ

DHA'da yer alan habere göre ismi açıklanmayan çocuk, iş güvenliği ve iş sağlığı faaliyetleri kapsamında, her kata döşenen file sayesinde kurtuldu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Aynı kattaki filede hareketsiz duran çocuk, annesinin yardım istediği görevli tarafından olduğu yerden alındı. O anlar iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.