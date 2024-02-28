Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.228,39 %0,53
        DOLAR 31,1842 %0,12
        EURO 33,7620 %-0,10
        ALTIN 2.031,46 %-0,08
        FAİZ 44,47 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 22,42 %-0,45
        BITCOIN 59.252,00 %4,44
        GBP/TRY 39,4515 %-0,22
        EUR/USD 1,0815 %-0,27
        BRENT 82,83 %-0,98
        ÇEYREK ALTIN 3.321,52 %-0,07
        Haberler Ekonomi Otomobil Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef - Otomobil Haberleri

        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef

        Apple'in otomobil üretme fikrinden vazgeçtiğinin ortaya çıkmasının ardından Tesla CEO'su Elon Musk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tesla'nın spor otomobili Roadster'ın önümüzdeki yıl satışa sunulacağını bildiren Musk, "Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 1 saniyenin altında çıkabiliyor olması, onun hakkında en az dikkat çeken özellik. Yeni Tesla Roadster her yönüyle tüm benzinli spor otomobilleri aşacak. Yeni Roadster'ı evinizden daha çok seveceksiniz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'li teknoloji devi Apple, uzun zamandır üzerinde çalıştığı elektrikli otomobil projesini rafa kaldırdı.

        Şirket için kaynaklardan ortaya çıkan bu gelişmenin yankıları sürerken, Tesla CEO'su Elon Musk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

        Musk, elektrikli otomobil markası Tesla'nın roadster modeli hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

        Tesla ve SpaceX'in otomobilin geliştirilme sürecinde birlikte çalıştığını kaydeden Musk, "Bugün yeni Tesla Roadster'ın tasarım hedeflerini radikal biçimde artırdık. Bunun gibi başka bir otomobil olmayacak, eğer ona bir otomobil diyebilirseniz" dedi.

        REKLAM

        Yüksek performanslı olması beklenen aracın satışına önümüzdeki yıl başlanacağını da kaydeden Musk, "Otomobilin üretim versiyonunun tasarımı hazır ve bu yıl sonunda tanıtılacak. Önümüzdeki yıl sevkiyatlara başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        '0'DAN 100'E 1 SANİYENİN ALTINDA ÇIKACAK'

        Otomobil hakkında teknik bir bilgi de veren Elon Musk, "Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 1 saniyenin altında çıkabiliyor olması, onun hakkında en az dikkat çeken özellik" ifadesini kullandı.

        Musk'ın paylaşımının aksine, Tesla'nın resmi sitesinde ise Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 2.1 saniyede çıkabildiği açıklanıyor.

        Öte yandan, önceden paylaştığı bir mesajı yeniden paylaşan Musk, "19 yıl önce, ilk şirketim satın alındığında, Palo Alto'da bir ev mi yoksa McLaren F1 (şimdiye kadarki en iyi araba) arasında karar vermek zorunda kaldım. McLaren F1'i ve arabadan çok daha ucuz olan küçük bir apartman dairesini satın aldım. Yeni Tesla Roadster her yönüyle tüm benzinli spor otomobilleri aşacak. Yeni Roadster'ı evinizden daha çok seveceksiniz" dedi.

        REKLAM

        UZAYA FIRLATILDI

        Tesla Roadster, ilk kez 2006 yılında tanıtılmıştı. 2008-2012 arasında üretilen otomobil, Lotus Elise temelinde üretilmişti. Otomobilin elektrik motoru ise Tesla tarafından geliştirildi.

        Tesla, bundan 6 yıl önce ise, Falcon 9 roketiyle bir Tesla Roadster modelini uzaya fırlatmıştı.

        Aracın sürücü koltuğuna Starman adı verilen ve uzay kıyafeti giydirilmiş, cansız bir model oturtulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı